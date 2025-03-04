快訊

大讚魏哲家獨特、傳奇 川普：他是會議室裡「最重要的人」

台中地政局長涉貪 傳檢方從臉書扒「高檔料理照」成鐵證？

蘋果全新音樂體驗！教你iPhone「隱藏設定」 耳機秒變立體音效超震撼

聽新聞
0:00 / 0:00

風飛砂詐欺集團吸金1.8億 新竹地檢求處8年以上刑度

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

犯罪集團結合新竹在地的風飛砂幫派，利用幫派據點作為收水後盤點贓款的場所，以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過境外「騙車工作室」提供的多層人頭帳戶進行資金流轉，製造不法金流規避查緝，8個月詐騙金額高達1.8億，新竹地檢署依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪提起公訴，更對主要集團成員求處8年以上刑度。

該集團自去年1至8月間，透過集團車手提領金額高達1.8億多，水房負責人更透過幣商將大筆現金轉換為泰達幣，匯流至境外機房控制的虛擬錢包，洗錢規模高達2至3億餘元，被害人高達35名，受損金額逾5千萬元。

新竹地檢署檢察官黃品禎指揮警政署刑事警察局、竹縣刑事警察大隊積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，從去年8月起，歷經8個月偵查，陸續展開5波搜索、拘提行動，成功破獲以風飛砂風北會幫派成員為主的詐欺車手集團，近期對水房負責人唐男、詐欺系統商施男與轉帳手、車手等10名被告，依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪提起公訴，移請新竹地方法院審理。

新竹地檢署表示，詐欺集團組織嚴密、層層分工，水房負責人結合系統商設立假交易平台，試圖以幣商抗辯掩飾車手提領贓款的不法犯行；而本案水房負責人另與在地幫派組織合作，利用幫派成員的緊密關係、上下從屬性，避免車手遭查獲時即供出上游；復運用新興金融工具（虛擬貨幣）、虛設公司帳戶進行洗錢，嚴重影響金融秩序，造成大量民眾財產損失。爰依詐欺犯罪防制條例50條規定，對主要集團成員求處8年以上刑度。

這次扣得聯絡用手機30餘支、BMW及阿法等5輛車，並扣得現金453萬餘元、泰達幣（USDT）2萬3千顆（市值約新台幣75萬6700元） ，另經檢察官聲請法院裁定，凍結施姓被告帳戶金額計810萬餘元。水房負責人非法所得高達1300萬元，系統商1000萬元，其餘成員獲利數十萬至百萬元不等，均依法向法院聲請沒收。

新竹犯罪集團結合風飛砂幫派，日前遭警方逮捕，新竹地檢署今天起訴。圖／新竹地檢署提供
新竹犯罪集團結合風飛砂幫派，日前遭警方逮捕，新竹地檢署今天起訴。圖／新竹地檢署提供
新竹犯罪集團結合風飛砂幫派，利用幫派據點作為收水後盤點贓款的場所，以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項。圖／新竹地檢署提供
新竹犯罪集團結合風飛砂幫派，利用幫派據點作為收水後盤點贓款的場所，以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項。圖／新竹地檢署提供

新竹 詐欺 車手

延伸閱讀

今年首道春雷響 台中以北8縣市大雨特報 新竹大雷雨

錫蘭點名「ASK心動力」北市衛生局：涉無照心理諮商…移送地檢

「可以親一個嗎？」惡警貼臉性騷、要錢搶手機 檢起訴求處重刑

林智堅論文抄襲主角余正煌驚爆吸金 今晨50萬元交保

相關新聞

台中地政局長涉貪 傳檢方從臉書扒高檔料理照成鐵證？

台中市地政局前局長吳存金遭檢舉不當使用首長特別費，涉貪汙罪，訊後100萬元交保，據傳吳把特別費當「薪水」與家人上高檔餐廳...

包庇好友走私加熱菸、禁藥胎盤素 移民署退休分隊長貪汙起訴

已退休的移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍，涉嫌包庇跑單幫的陳男從日本走私加熱菸至少115條，陳男又涉替醫...

假投資詐騙警示帳戶 中華郵政2024年位居第一成詐團最愛

法務部主任秘書余麗貞日前分析2024年警示帳戶消長以探討風險意識，其中發現詐騙集團使用的金融機構名次有所改變，「中華郵政...

大樓管委會趕惡鄰失敗 法官認為必須影響全體住戶才算

高雄市一處社區大樓因某住戶多次撕毀社區公告，甚至被認為刁難管理員、毆打住戶、欠管理費，遭到社區區權會投票通過「趕惡鄰」，...

遭室友挑釁他插3刀要了命判8年...檢嫌判太輕 高院認無理駁上訴

男子楊文斌與王姓室友有嫌隙，2023年10月10日拿尖刀連刺王3下致命，新北地院國民法官庭考量楊平時性情溫和，是王先挑釁...

風飛砂詐欺集團吸金1.8億 新竹地檢求處8年以上刑度

犯罪集團結合新竹在地的風飛砂幫派，利用幫派據點作為收水後盤點贓款的場所，以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過境外「騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。