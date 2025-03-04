風飛砂詐欺集團吸金1.8億 新竹地檢求處8年以上刑度
犯罪集團結合新竹在地的風飛砂幫派，利用幫派據點作為收水後盤點贓款的場所，以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過境外「騙車工作室」提供的多層人頭帳戶進行資金流轉，製造不法金流規避查緝，8個月詐騙金額高達1.8億，新竹地檢署依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪提起公訴，更對主要集團成員求處8年以上刑度。
該集團自去年1至8月間，透過集團車手提領金額高達1.8億多，水房負責人更透過幣商將大筆現金轉換為泰達幣，匯流至境外機房控制的虛擬錢包，洗錢規模高達2至3億餘元，被害人高達35名，受損金額逾5千萬元。
新竹地檢署檢察官黃品禎指揮警政署刑事警察局、竹縣刑事警察大隊積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，從去年8月起，歷經8個月偵查，陸續展開5波搜索、拘提行動，成功破獲以風飛砂風北會幫派成員為主的詐欺車手集團，近期對水房負責人唐男、詐欺系統商施男與轉帳手、車手等10名被告，依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪提起公訴，移請新竹地方法院審理。
新竹地檢署表示，詐欺集團組織嚴密、層層分工，水房負責人結合系統商設立假交易平台，試圖以幣商抗辯掩飾車手提領贓款的不法犯行；而本案水房負責人另與在地幫派組織合作，利用幫派成員的緊密關係、上下從屬性，避免車手遭查獲時即供出上游；復運用新興金融工具（虛擬貨幣）、虛設公司帳戶進行洗錢，嚴重影響金融秩序，造成大量民眾財產損失。爰依詐欺犯罪防制條例50條規定，對主要集團成員求處8年以上刑度。
這次扣得聯絡用手機30餘支、BMW及阿法等5輛車，並扣得現金453萬餘元、泰達幣（USDT）2萬3千顆（市值約新台幣75萬6700元） ，另經檢察官聲請法院裁定，凍結施姓被告帳戶金額計810萬餘元。水房負責人非法所得高達1300萬元，系統商1000萬元，其餘成員獲利數十萬至百萬元不等，均依法向法院聲請沒收。
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