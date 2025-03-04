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因警察臨檢爆爭執！越南移工台中殺同鄉9刀 今判12年
越南籍阮姓移工前年底與同鄉在台中豐原聚會，阮因「附近有無警察臨檢」，與同鄉起口角，涉以刀械猛刺一名同鄉9刀致死，一審依殺人罪，判阮12年徒刑，二審今審結宣判，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。
二審今天宣判，認為阮男在審理期間，仍否認有殺人犯意，辯稱是「正當防衛」，合議庭審酌相關證據後，認為阮上訴無理由，駁回上訴，判刑12年，執行完畢後驅逐出境，仍可上訴最高法院。
起訴指出，阮男（22歲）2023年10月20日晚上9時許，與同鄉在豐原區住處喝酒，阮因「附近有無警察臨檢」等問題，與同鄉起衝突，阮等6人扭打成一團，衝突結束阮騎電動車離去。
但阮仍心有不甘，拿了2把水果刀、1把菜刀放在隨身包包內，再找胡姓友人要回去尋仇，2人到場時，恰巧遇到陳姓移工騎車載另名阮姓友人，雙方再度爆發衝突，分別持鐵棍、水果刀對峙。
阮男見同行的胡男被攻擊，持刀衝上前攻擊另名阮姓移工，朝其左前胸猛刺數刀，造成對方臉部、雙手、胸口一共身中9刀，其中一刀刺穿胸壁、肺部及主動脈，大量出血死亡，其中一處胸口刀傷刺入創徑長達9公分。
檢方依殺人罪起訴後，原需移審國民法庭，不過台中地院審酌，此案專業用語多，通譯要翻成越南文，再將被告意見翻成中文，審理程序耗費時間非短，將使國民法官不易聚焦爭點，且翻譯人員也未經模擬法庭訓練，綜合考量後，改為一般法官審理，去年底依殺人罪判刑12年，執行完畢後驅逐出境。
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