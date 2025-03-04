嘉義知名電商疲老闆開直播澄清沒跑路 努力負責並聲明「不自殺」

嘉義市知名食品零售電商「疲老闆」日前前傳出經營不善關門，臉書社群有網友貼廠商晚間搬貨影片，負面傳聞不斷；昨天晚上疲老闆本人開直播澄清，沒有跑路，確實欠下大筆債務，但沒有欠員工薪資，期間多次鞠躬道歉，希望給予時間強調一定會努力負責，會繼續做下去。坦言「遇到一些社會案件會遇到社會衝突」，希望警方保護外，也發表不自殺聲明。

昨天原本預告晚上9點直播，但在30分鐘後他才現身，表情十分凝重，他表示，為努力經營公司，為保護員工、廠商及家人而選擇公開說明，前後近90分鐘，對於負債緣由、購物金以及與網紅鳳梨等事件一一說明。

他說， 7、8年前努力經營從一間小小食品工作室到現在千坪廠房很開心，也慶幸有粉絲一路上支持鼓勵加油打氣，這幾年唯一想做的是要把這間公司搞好，「野心太大、太急了」公司從零到現在這麼大，不想放棄也還在努力。今天債務確實出了問題，欠錢還錢會去面對每一個線上粉絲，任何的購物金、紅利金，願意留下來買的，請給些時間，會慢慢賣、還給你們。如果選擇不支持，也可以合理、合法、合規狀況下歸還。

他表示，因為事情都在很短的3個月內發生，一時之間無法向外界解釋，不怪任何人只怪自己太魯莽、太過於衝動、太傻不會想。媒體無中生有新聞炒作、酸民不實指控，他選擇沈默並不代表有做這些事。

他說，沒有倒閉還站得好好的，確實有跳票，但是並沒有對不起任何一個社會大眾沒有對不起任何一個粉絲，只是需要時間去沈澱如何面對債務、粉絲、廠商、銀行及民間借貸，畢竟這債務並不是小數字，沒有拿這些錢去享福、出國或為非作歹，更沒有外界傳的去賭博。

他說，花了好幾千萬元將廢墟改建成如今公司廠房規模、改善設備讓員工有更好的工作環境，因為沒有做生意經驗，自行摸索直播、行銷、廣告、產品製造、品牌創立及通路拓展等業務也要開銷。坦言當時覺得錢來得容易，花錢就大手大腳，現已謹慎面對財務狀況，承諾解決所有債務，並持續經營公司，強調自身清白，並向支持者與債權人保證負責。

有網友好奇債務有沒有9位數？他數一數手指故意說有18位數。也有網友問他手錶、名車？他直言都賣了。網友問難道不擔心開直播時會有人找上門，他說機率非常高有可能，因此向警方尋求保護，發表不自殺聲明。

他也說明與鳳梨之間的誤會，強調彼此曾是好朋友，不願因此事造成紛爭。不需要對網路上的言論做出回應或澄清，因為事實已擺在眼前，再次強調雙方過去共同努力，並表示即使受到負面言論，也不會反擊或批評對方。