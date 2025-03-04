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嘉義知名電商疲老闆開直播澄清沒跑路 努力負責並聲明「不自殺」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市知名食品零售電商「疲老闆」日前前傳出經營不善關門，臉書社群有網友貼廠商晚間搬貨影片，負面傳聞不斷；昨天晚上疲老闆本人開直播澄清，沒有跑路，確實欠下大筆債務，但沒有欠員工薪資，期間多次鞠躬道歉，希望給予時間強調一定會努力負責，會繼續做下去。坦言「遇到一些社會案件會遇到社會衝突」，希望警方保護外，也發表不自殺聲明。

昨天原本預告晚上9點直播，但在30分鐘後他才現身，表情十分凝重，他表示，為努力經營公司，為保護員工、廠商及家人而選擇公開說明，前後近90分鐘，對於負債緣由、購物金以及與網紅鳳梨等事件一一說明。

他說， 7、8年前努力經營從一間小小食品工作室到現在千坪廠房很開心，也慶幸有粉絲一路上支持鼓勵加油打氣，這幾年唯一想做的是要把這間公司搞好，「野心太大、太急了」公司從零到現在這麼大，不想放棄也還在努力。今天債務確實出了問題，欠錢還錢會去面對每一個線上粉絲，任何的購物金、紅利金，願意留下來買的，請給些時間，會慢慢賣、還給你們。如果選擇不支持，也可以合理、合法、合規狀況下歸還。

他表示，因為事情都在很短的3個月內發生，一時之間無法向外界解釋，不怪任何人只怪自己太魯莽、太過於衝動、太傻不會想。媒體無中生有新聞炒作、酸民不實指控，他選擇沈默並不代表有做這些事。

他說，沒有倒閉還站得好好的，確實有跳票，但是並沒有對不起任何一個社會大眾沒有對不起任何一個粉絲，只是需要時間去沈澱如何面對債務、粉絲、廠商、銀行及民間借貸，畢竟這債務並不是小數字，沒有拿這些錢去享福、出國或為非作歹，更沒有外界傳的去賭博。

他說，花了好幾千萬元將廢墟改建成如今公司廠房規模、改善設備讓員工有更好的工作環境，因為沒有做生意經驗，自行摸索直播、行銷、廣告、產品製造、品牌創立及通路拓展等業務也要開銷。坦言當時覺得錢來得容易，花錢就大手大腳，現已謹慎面對財務狀況，承諾解決所有債務，並持續經營公司，強調自身清白，並向支持者與債權人保證負責。

有網友好奇債務有沒有9位數？他數一數手指故意說有18位數。也有網友問他手錶、名車？他直言都賣了。網友問難道不擔心開直播時會有人找上門，他說機率非常高有可能，因此向警方尋求保護，發表不自殺聲明。

他也說明與鳳梨之間的誤會，強調彼此曾是好朋友，不願因此事造成紛爭。不需要對網路上的言論做出回應或澄清，因為事實已擺在眼前，再次強調雙方過去共同努力，並表示即使受到負面言論，也不會反擊或批評對方。

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嘉義市知名食品零售電商疲老闆以直播方式對外說明。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆以直播方式對外說明。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆以直播說明並引領鏡頭看廠房內的商品。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆以直播說明並引領鏡頭看廠房內的商品。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆昨天於臉書等社群媒體預告將於晚上９點直播說明。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆昨天於臉書等社群媒體預告將於晚上９點直播說明。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆直播時舉手發表不自殺聲明。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆直播時舉手發表不自殺聲明。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆以直播方式對外說明，並多次鞠躬道歉。圖／翻攝畫面
嘉義市知名食品零售電商疲老闆以直播方式對外說明，並多次鞠躬道歉。圖／翻攝畫面

債務 直播

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