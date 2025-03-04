清運家族飯店垃圾 魚池鄉長被檢舉涉貪喊冤

南投魚池鄉長劉啟帆疑利用職務之便，將自家飯店垃圾棄置公所清潔隊，涉貪遭檢調傳喚調查，訊後15萬元交保。本報資料照 南投縣魚池鄉長劉啟帆遭檢舉將家族經營的飯店事業廢棄物，交清潔隊丟棄，被控涉貪，檢方訊後以15萬元交保。劉啟帆昨喊冤，指鄉內清運所有飯店、餐廳等垃圾行之有年，並非只收自家飯店；檢方表示，全案偵辦中。

民進黨籍魚池鄉長劉啟帆是留美企管博士，其家族在日月潭經營碼頭水沙連飯店，在水里鄉則有龍江大飯店。他曾任逢甲大學副教授、魚池鄉體育會理事長，2018年投身政壇，當選魚池鄉長，2022年成功連任；但日前因垃圾收運問題遭檢舉涉貪。

南投地檢署昨證實接獲檢舉，經調查傳喚劉男及飯店負責人劉妻施怡真等，訊後以15萬元、10萬元交保，持續偵辦中。

據了解，檢舉內容指劉啟帆未將自家飯店的事業廢棄物委由廠商清運，卻載至公所清潔隊丟棄，遭控涉貪汙、違反廢棄物清理法等。

劉啟帆喊冤，他說，廢清法對事業廢棄物的認定模糊，且清潔隊收運鄉內所有飯店、餐廳垃圾行之有年，並非只收他家族經營的飯店垃圾，其他鄉鎮市也有類似狀況。

南投縣環保局表示，清潔隊不得進入飯店、餐廳等營業單位收運垃圾，但若沿街等待或載去清潔隊部丟棄，清潔隊員無法辨識是否為事業廢棄物，就不能拒收，因此須由公所要求清潔隊針對大量或異常的垃圾把關。

環保局指出，事業廢棄物原則上須自行找合法廠商清運，但南投沒有焚化爐，又不易申請清運到外縣市，所以縣內清潔隊有開放收事業廢棄物，但業者須向環保局申請，並以專案收費，獲同意才能進場，環保局提醒有需求一定要向專案報准。