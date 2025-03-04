ASK心動力涉無照心理諮商 函送檢方

網紅錫蘭踢爆「ASK心動力」心靈課程涉斂財、洗腦等爭議，北市衛生局昨指出，該課程為英屬維京群島商心動力企業台灣分公司開設，其中「大型團體意識訓練」等涉及無照從事心理師業務，已函送檢方調查。

錫蘭上月發布逾2小時長片「你的心靈不需要課程」，揭露課程的「洗腦三階段」，網友點名團體負責人林姓諮商師是「張老師」基金會合作心理師，引發熱議。

衛生局昨表示，上月19日獲報後稽查心動力企業公司開課的兩處地點，當時沒上課，負責人表示正申請立案，已暫停課程，但衛生局發現疑有無證照人員從事心理諮商，違反心理師法第42條；至於林姓諮商師所屬心動力國際企管顧問公司只是名稱相似，且在該公司樓上，僅提供場地租借，未直接參與該課程。

教育局表示，許多顧問公司開心靈課程，實則是未依法設立的短期補習班，2019年至今查獲4間顧問公司，上課規模都逼近50到60人，違反補習及進修教育法，分別處最高25萬罰鍰。

教育局表示，心靈課程大多是在講人與人關係、如何擔任領導等，透過分組分享經歷，往往開班時段及地點不固定，業者不會主動招生，都是朋友一個拉一個，甚至很多大老闆、高階主管都是學員，教育局要在違法事實發生時抵現場，有難度。

台北市諮商心理師公會副理事長林上能表示，心理諮商會陪伴民眾經歷一段安全信任關係，透過時間的轉化，才能達到療癒，短期心靈課程在追求情緒張力、快速效果，容易產生二次傷害。