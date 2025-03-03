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跨國運毒黑吃黑！2男怕被「做掉」自首 主嫌兄弟重判16年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣賴姓男子找黃男和游男到泰國運價值約400萬元毒品到台灣，黃和游拿到毒品後卻決定「黑吃黑」，而被賴男兄弟識破，將兩人押走，黃母報警後，黃和游怕有生命危險，即向警方自首，彰化地方法院將賴男兄弟重判16年、8年徒刑，自首的二人均判刑2年8月。

判決書指出，賴男去年6月以30萬元代價找黃男接洽游男到泰國運輸海洛因回台，談好由游男負責當「空中飛人」到泰國運毒。游男到泰國帶回裝有海洛因的3條假洗面乳。

但黃男和游男決定「黑吃黑」，黃男先向賴男謊稱游被抓走，連絡不上，黃男將毒品藏在機車內騎回老家停放，後又指示友人將機車騎到某宮廟香客大樓前停放。

賴男與賴弟在員林網咖找到游男和黃男後，即押走兩人，要兩人交出毒品「否則台北的人要下來了」，黃男打電話給母親求救，黃母報警處理，警方到場時，雙方原本均稱是債務糾紛，黃、游被帶回三家派出所時，派出所外卻陸續出現黑衣人，兩人害怕有生命危險，即向警方自首是因有運毒糾紛，並帶員警去取出約688公克海洛因。

雖賴男兄弟否認有運毒，但根據黃男與游男證稱及路口與網咖等監視器畫面為證，認為賴男居於幕後操縱地位，指示黃與游兩人到泰國運輸海洛因回台，因此依違反毒品危害防制條例重判賴男16年、賴弟8年徒刑，黃男和游男各判刑2年8月，全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣賴姓男子指示黃男和游男到泰國運毒，彰化地方法院重判賴姓兄弟等4人。記者林宛諭／攝影
彰化縣賴姓男子指示黃男和游男到泰國運毒，彰化地方法院重判賴姓兄弟等4人。記者林宛諭／攝影

毒品 泰國 海洛因

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