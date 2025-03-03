自家飯店垃圾丟清潔隊 南投魚池鄉長劉啟帆涉貪15萬交保

南投縣魚池鄉長劉啟帆遭人檢舉利用職務之便，派人將其家族飯店所產生的事業廢棄物，載至清潔隊丟棄涉嫌貪汙，檢調展開調查，經約談傳喚劉啟帆及飯店負責人劉妻施怡真等人到案說明，訊後分別以15萬元、10萬元交保，全案偵辦中。

民進黨籍劉啟帆是留美企管博士，其家族在日月潭經營碼頭水沙連飯店，水里鄉則有龍江大飯店，他曾任逢甲大學副教授、魚池鄉體育會理事長，熟稔地方事務，2018年投身政壇，以55%得票率當選鄉長，2022年更以71.8%得票率成功連任。

不料，劉啟帆近期遭人檢舉，疑似利用職務之便，派人將其家族飯店所產生、須委由合法廠商清運處理的事業廢棄垃圾，直接載運至公所清潔隊丟棄，因涉嫌貪汙，遭檢調埋伏跟監調查，檢方日前也約談傳喚劉啟帆及其妻子施怡真到案說明。