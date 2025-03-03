自家飯店垃圾丟清潔隊 南投魚池鄉長劉啟帆涉貪15萬交保
南投縣魚池鄉長劉啟帆遭人檢舉利用職務之便，派人將其家族飯店所產生的事業廢棄物，載至清潔隊丟棄涉嫌貪汙，檢調展開調查，經約談傳喚劉啟帆及飯店負責人劉妻施怡真等人到案說明，訊後分別以15萬元、10萬元交保，全案偵辦中。
民進黨籍劉啟帆是留美企管博士，其家族在日月潭經營碼頭水沙連飯店，水里鄉則有龍江大飯店，他曾任逢甲大學副教授、魚池鄉體育會理事長，熟稔地方事務，2018年投身政壇，以55%得票率當選鄉長，2022年更以71.8%得票率成功連任。
不料，劉啟帆近期遭人檢舉，疑似利用職務之便，派人將其家族飯店所產生、須委由合法廠商清運處理的事業廢棄垃圾，直接載運至公所清潔隊丟棄，因涉嫌貪汙，遭檢調埋伏跟監調查，檢方日前也約談傳喚劉啟帆及其妻子施怡真到案說明。
對此，南投地檢署今證實有接獲檢舉，因涉嫌違反「貪汙治罪條例」、「廢棄物清理法」等罪，約談傳喚劉啟帆及其家族飯店負責人、劉妻施怡真等相關人員到案說明，訊後，劉啟帆15萬元交保、施怡真10萬交保，全案持續偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言