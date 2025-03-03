北市查心靈課程違規授課 108年至今開罰75萬元

心靈課程議題近期受關注，台北市教育局今天表示，坊間許多公司以管理顧問業開設類似課程，實際上卻是未依法設立的短期補習班，108年至今已開罰3件共75萬元，將持續稽查。

台北市衛生局今天透過例行記者會宣導，心靈課程不等於心理諮商，呼籲民眾若需要協助處理人際困擾、職場壓力或心理健康議題，應選擇合格的心理機構及心理師。

與會的台北市教育局終身教育科專員林岳璋表示，從去年底到今年初，許多網紅陸續拍攝心靈課程及其衍生爭議的影片，激起大眾意識，教育局因此陸續接獲陳情，同時主動上網搜尋這類假借心靈成長或潛能開發之名、行補習班之實的課程，在開課時間協同法務局及衛生局到現場稽查。

他指出，今年初共稽查16家機構，其中12家規模較小，尚不符合「補習及進修教育法」等相關規定中對短期補習班的定義，另外4家則未當場發現授課行為，已輔導業者應儘速依法申請立案，否則不得對外招生上課。

林岳璋說，這類課程往往開班時段及地點不固定，且資訊隱蔽不透明，教育局要在違法事實發生時抵達現場，或消費者要舉證都有相當難度，所以民國108年至今僅查獲3案，但3案都因學生人數眾多，處最高額新台幣25萬元罰鍰。

台北市諮商心理師公會副理事長林上能表示，經過國家認可的正規心理師可以提供安全的空間，以通過科學驗證的方法與民眾培養平等信任關係，進一步協助療癒內在創傷，而不是宣稱快速有效，卻用不恰當的方式造成2次傷害。

林上能強調，每個人都是獨特的，所以每個人的經驗都無法複製替代，因此執行心理治療不可能要求來尋求協助的民眾向親友推銷，更不可能違反當事人自主意願，強迫分享生命故事、突破身心狀況，甚至忽視生理需求。

台北市臨床心理師公會常務理事呂嘉寧指出，執行心理衡鑑或治療前，心理師一定會告知個案權益、進行方式及內容，民眾可以使用「青壯世代心理健康支持方案」，感受正規諮商的型態，以培養辨別及判斷能力。