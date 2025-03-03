男子網路公開販售毒品咖啡包！超商寄貨賺4200 重判8年

吳姓男子在網路上公然張貼販賣毒品咖啡包，以3千元賣出10包毒品咖啡包，後又將毒品以1200元賣給喬裝買家的員警而被查獲送辦，彰化地方法院認為吳男已是累犯，依違反毒品危害防制條例將他判刑8 年2月。

判決書指出，29歲吳男前年7月在網路以「張姓少年」之名張貼販賣毒品咖啡包，吸引陳女先以1500元向他買5包含有甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分的毒品咖啡包，吳男利用台中一家超商將毒品咖啡包寄到桃園市另一家超商，陳女在桃園超商收到貨後，第二次再以1500元向他買5包毒品咖啡包，並一次匯款3千元給吳男。

彰化員警在網路巡邏時發現吳男公開貼文販毒，即喬裝買家向吳以1200元購買毒品咖啡包，並在台中市區逮捕吳男時，吳男趕緊將身上3包愷他命丟掉，警方後又在吳男住處查獲50包毒品咖啡他、安非他命、愷他命等毒品共8包。

法官認為，吳男曾因侵占及毒品案共被判刑6月，並在2020年執行完出監，卻又再犯，為累犯應加重其刑。不過辯護律師認為，吳男販毒數量及金額微薄，應酌減其刑。

法官認為，依毒品危害防制條例第4條第3項規定販毒為7年以上有期徒刑，且吳男已為累犯，吳男明知毒品戕害人體身心健康甚鉅，一經染毒，極易成癮，猶不思尋求身心之正當發展，無視政府反毒政策及宣導，竟意圖營利販賣第三級毒品，同時混合二種以上毒品之成分，所為實屬不該，因此仍重判8年2月，全案可上訴。

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