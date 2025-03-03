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大學生兼職美女荷官時薪600元 南市警破獲德州撲克賭場

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區一間德州撲克競技館以時薪600元引進多名美女荷官，還有大學生兼職，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利；轄區台南市警第一分局前天持搜索票前往，一舉逮捕負責人、6名女荷官與賭客共計32人。

台南市警第二分局上月也查獲一起「牌競協會」表面招攬會員做撲克牌競賽，實際利用德州撲克賭博抽頭營利。台南市政府表示，近年不肖業者假借合法登記營業，實際從事賭博情事時有所聞，市府已著手將此業別訂定自治條例規範，以杜絕休閒會館變相經營賭博的情形持續發生。

市府經發局表示，為端正社會風氣，杜絕公司或商業於核准登記後，藉以休閒會館名義從事賭博等違法行為之變相營業，自今年1月起針對台南市「休閒活動場館業」進行嚴格的實質審查後始准予登記；申請登記時，還會召集相關機關至營業場所勘查。

台南市警第一分局接獲線報，轄內區崇學路一家德州撲克競技館以表面合法切磋競技為由，使用網路社群拉客，實際從事非法賭博；業者雖然取得市府合法執照，賭客入場，兌換賭資後，依照店家公布的遊戲規則競賽，賭贏的人即可將籌碼兌換回現金。

警方調查，該競技館登記負責人為林姓男子，現場負責人則為葉姓男子，業者以時薪600元的酬勞，聘請6名20多歲年輕貌美的女荷官，其中甚至有大學生兼職，吸引賭客入場；分局偵查隊專案小組經過多日探訪，蒐集賭博事證齊全，前天晚間10點許持台南地檢署及法院核發的搜索票前往查緝。

當天大批警力走入競技館，控制現場賭客、員工，查獲葉姓負責人、6名女荷官與工作人員共11名嫌犯，另帶回賭客20人，同時通知實際林姓負責人到案說明，共計查獲32人涉案；警方也查扣賭資5萬8200元、賭具、籌碼1大批、記帳電腦主機2台、監視器1組、員工資料等證物。

據了解，德州撲克賭法是賭場荷官先發2張蓋牌，再依序翻出5張公牌，賭客可依牌面好壞加注或退出賭局，最後以手中的牌與公牌取三張配對出最大牌面的賭客獨贏賭金，贏家由賭場抽5%的抽頭金。

警方調查，競技館負責人均表示合法提供民眾競賽遊戲，沒有涉及不法賭博；女荷官則供稱是朋友介紹來打工，不知道有違法。警詢後將業者等11人依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，檢方昨天訊後均請回。

第一分局分局長章振國表示，對於轄內相關電玩遊戲及牌藝競技館，將持續展開強力掃蕩行動，並運用「第三方警政」機制，主動聯繫市府經發局、聯合稽查小組，加強聯合稽查力度，以杜絕賭博非法行為，維護社會治安。

台南市東區一間德州撲克競技館引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一間德州撲克競技館引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一間德州撲克競技館引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一間德州撲克競技館引進多名美女荷官，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。記者袁志豪／翻攝
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台南 德州撲克 賭博

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