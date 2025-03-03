歌手邱軍被控酒駕、肇逃、滅證已收押 檢聲請延押獲准

歌手邱軍去年12月27日涉嫌開車肇事致人於死並逃逸，檢察官今年1月8日聲押2個月，法官裁定准許。檢方偵查至今，認有涉案細節及證據待釐清，羈押期滿前向法官聲請延長羈押禁見2個月，法官裁准。

邱軍被指揮去年12月27日凌晨4時許，在基隆市信一路開車撞擊在車道上與人聊天的李姓計程車司機。車禍發生後，邱軍開車逃離現場。警方查出他的身分後，同月29日到警局製作筆錄。李男則在住院7天後，今年1月3日傷重不治。

檢警查扣肇事轎車，擋風玻璃右下方有蜘蛛網狀裂痕，右側照後鏡毀損，行車記錄器無記憶卡。據了解，邱軍辯稱當時不知是撞到人，以為是撞到路旁緣石，也沒有酒後駕車。

檢察官從肇事車輛車況、道路監視器影像、證人證述等事證，認定邱軍涉犯駕車發生交通事故致人死傷而逃逸罪、過失致死等罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

法官審理後，指難認邱軍有逃亡之虞，但因是否酒駕，仍待調查傳喚相關證人，釐清邱軍肇事前用餐狀況，且邱軍手機仍有遭遠端操控刪除內容可能，及與證人勾串、滅證之虞，裁准羈押並禁止接見通信、授受物件。

據了解，邱軍否認酒後開車，事故發生時，他是一個人開車，車上並沒有乘客。

基隆地檢署主任檢察官陳照世今天表示，檢察官認追軍涉案細節仍有調查相關證據釐清確認必要，羈押原因及必要性仍然存在，所以向法院聲請延長羈押、禁見，經基隆地方法院裁定准許。

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