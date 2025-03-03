嘉縣太保市代表遭提罷免 按鈴控告領銜人文宣抹黑

國民黨籍嘉義縣太保市代表林淑勉遭罷免已達第1階段連署門檻；林淑勉認為罷免文宣達抹黑程度，今天前往嘉檢按鈴控告領銜人侯文世；侯文世說，文宣可受公評，無造假。

林淑勉罷免案的文宣有4點，主要講述林淑勉刪除重陽禮金，拒絕敬老、納骨塔被迫休館，阻斷祭祖、刪除農業補助，欺負打壓農民、全台唯一民代反對合法稅收。

林淑勉認為這是不實抹黑的文宣，今天在律師和太保市代表會主席葉俊男、副主席官汝濃等代表陪同下，前往嘉義地檢署按鈴控告罷免案領銜人侯文世，以及不斷在網路散布文宣的太保市代表吳宏哲。

林淑勉表示，代表會所有議決案都是經由各個民意代表，透過合議制度所產生，其中必定有其前因後果，而有心人士卻利用三言兩語，讓無法得知開議全貌的民眾受到蒙騙，作法十分可惡，因此絕不隱忍，堅決提告造謠者加重誹謗罪嫌，以捍衛清白。

對此，侯文世表示，文宣內容寫得很清楚，可受公評，也沒有抹黑和造假，發動罷免是因為林淑勉已與市民站在對立面，奪走市民小確幸；林淑勉已不適合擔任民代，才會提罷免，至於林淑勉提告只是在轉移焦點，連署將會持續。

吳宏哲說，罷免林淑勉的理由皆屬實，代表會有提案單、錄影，另外太保市公所也有公文為證；林淑勉認為這張文宣造假，歡迎提告，後續準備對林淑勉提出誣告。