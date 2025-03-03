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歌手邱軍涉撞死運將肇逃 基隆地院裁定延押2個月

中央社／ 基隆3日電

歌手邱軍涉開車撞死李姓排班計程車司機後逃逸，今年1月7日遭法院裁定收押禁見。基隆地檢署今天指出，有事實足認邱軍有勾串證人之虞，日前向法院聲請延長羈押禁見2個月獲准。

基隆地檢署發言人陳照世表示，檢察官認為涉案細節仍有調查相關證據釐清確認的必要，且有事實足以認定邱軍有勾串證人之虞，羈押原因及必要性仍然存在，經向法院聲請延長羈押禁見，法院今年2月25日裁定准許。

邱軍去年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路時，涉撞上正在道路聊天的排班計程車司機李姓、陳姓男子，案發後邱軍開車往前行駛一度停下，但並未下車查看就離。

李男遭撞後於今年1月3日凌晨傷重不治，全案朝過失致死等罪嫌偵辦。邱軍在警詢時辯稱以為撞到路緣，才會未下車查看就離開。經檢警追查後，目前沒有證據顯示事發時車內有其他人。至於涉案車輛的行車記錄器記憶卡，至今仍未找到。

邱軍今年1月7日下午到庭應訊後，檢察官向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。據了解，邱軍在看守所情緒穩定，作息一切正常，並未提出就醫等需求。

歌手邱軍涉開車撞死李姓排班計程車司機後逃逸，今年1月7日遭法院裁定收押禁見。基隆地檢署今天指出，有事實足認邱軍有勾串證人之虞，日前向法院聲請延長羈押禁見2個月獲准。圖／聯合報系資料照片
歌手邱軍涉開車撞死李姓排班計程車司機後逃逸，今年1月7日遭法院裁定收押禁見。基隆地檢署今天指出，有事實足認邱軍有勾串證人之虞，日前向法院聲請延長羈押禁見2個月獲准。圖／聯合報系資料照片

基隆 計程車司機 邱軍

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