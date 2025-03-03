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揚言帶汽油彈毀掉勞動部 中鋼運通工會理事長涉恐嚇公眾遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中鋼運通公司企業工會理事長王慶宏，去年10月間不滿公司中斷台灣籍船員勞健保，帶領失業船員赴勞動部陳情，涉揚言「我們大家身上帶汽油彈...保證讓你們看到一個被毀掉的勞動部」。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴王慶宏。

中鋼運通是中鋼百分百轉投資子公司，去年7月間是28年來首度無預警將下船等候派傳台灣籍船員中斷勞健保，剝奪船員工作權，超過3百名船員家庭陷入困境；中鋼通運工會多次發起陳抗，直至去年12月勞動部邀集勞資雙方，協商優先保障本國及船員工作權並達成共識，中鋼運通同意恢復勞健保，承諾本國人就業機會優先，逐年降低雇用大陸船員人數至零，工會同意取消罷工、陳抗，工會抗爭成功勞資糾紛落幕。

起訴指出，中鋼運通工會理事長王慶宏帶領工會失業船員向勞動部陳情權益未果，涉嫌在去年10月9日上午11時許，在勞動部前表示，「希望我們的部長不要讓我們來第二次，再來第二次，我帶頭，我們三天前就到廁所去埋伏，我們大家身上帶汽油彈，我們說到做到，你不讓我的弟兄吃飯，你也不要吃，我保證讓你們看到一被毀掉的勞動部」。此段發言遭告發涉恐嚇罪，檢方調查後依涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌起訴王慶宏。

中鋼運通工會理事長王慶宏（右）與船員、眷屬，去年在中鋼大樓前方，表達希望保障船員工作權、勞健保復保、台灣船員優先派船等訴求。記者王勇超／攝影
中鋼運通工會理事長王慶宏（右）與船員、眷屬，去年在中鋼大樓前方，表達希望保障船員工作權、勞健保復保、台灣船員優先派船等訴求。記者王勇超／攝影

勞動部 失業 恐嚇 罷工

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