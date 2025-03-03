揚言帶汽油彈毀掉勞動部 中鋼運通工會理事長涉恐嚇公眾遭起訴

中鋼運通公司企業工會理事長王慶宏，去年10月間不滿公司中斷台灣籍船員勞健保，帶領失業船員赴勞動部陳情，涉揚言「我們大家身上帶汽油彈...保證讓你們看到一個被毀掉的勞動部」。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴王慶宏。

中鋼運通是中鋼百分百轉投資子公司，去年7月間是28年來首度無預警將下船等候派傳台灣籍船員中斷勞健保，剝奪船員工作權，超過3百名船員家庭陷入困境；中鋼通運工會多次發起陳抗，直至去年12月勞動部邀集勞資雙方，協商優先保障本國及船員工作權並達成共識，中鋼運通同意恢復勞健保，承諾本國人就業機會優先，逐年降低雇用大陸船員人數至零，工會同意取消罷工、陳抗，工會抗爭成功勞資糾紛落幕。