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揚言帶汽油彈毀勞動部 中鋼運通工會理事長遭起訴

中央社／ 台北3日電

中鋼運通企業工會去年10月間到勞動部陳情，王姓理事長揚言將帶汽油彈，「保證讓你們看到一個被毀掉的勞動部」。台北地檢署今天依刑法恐嚇公眾罪起訴王男。

中鋼運通工會去年10月9日集結百人召開記者會，批評資方違法中斷聘僱的台灣船員勞健保，長時間拖延遲遲不肯再次派任在岸的台灣船員上船工作、變相逼退台灣船員，導致超過300名台灣船員及家庭生活陷入困境，更在記者會後3次衝撞勞動部大門，要求勞動部解決。

王男在勞動部前表示，「希望我們的部長不要讓我們來第2次，再來第2次，我帶頭，我們3天前就到廁所去埋伏，我們大家身上帶汽油彈，我們說到做到，你不讓我的弟兄吃飯，你也不要吃，我保證讓你們看到一個被毀掉的勞動部」等。

北檢偵辦後，認為王男的言論以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安，今天依刑法恐嚇公眾罪起訴王男。

勞動部 恐嚇 記者會

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