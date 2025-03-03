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物理治療師「喬」到骨折竟變造病歷 判囚還要賠215萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾姓女子2017年7月因腰部、右大腿痠痛到高雄一家物理治療所診療，張姓診療師卻未依照醫囑，治療後造成曾女多處骨折，事後張男還偽造病歷紀錄，企圖為自己脫罪，法院審理後，依物理治療師法、行使變造私文書判刑8月、3月，並賠償曾女215萬元。

判決指出，曾女因腰部及右大腿痠痛不適，慕名到張男經營的物理治療所治療，當時張男以右肘對曾女右膝蓋下方執行「脛股骨關節鬆動術」，卻造成曾女出現骨裂、骨折等傷害。

同年9月間，曾女向張男說她右膝腫脹不適，張男再請另兩名治療師扶住曾女，再度實施「脛股骨關節鬆動術」，結果加劇原本骨裂、骨折傷害，曾女就醫後，診斷有「右膝半月板破裂併關節血腫」、「右膝關節後十字韌帶斷裂」。

曾女發現兩次治療卻加重病情，氣得對張男提告，張驚覺自己沒照醫囑治療，隨即變造別張復健治療轉介單，並將日期填改為曾女治療的日期，交給醫審會調查，不過造假最終仍被識破。

刑事部分，張男未依醫師診斷及醫囑指示幫曾女治療，違反物理治療師法被判刑8月，得入監；行使變造私文書則判3月，得易科罰金確定。

曾女因治療傷勢加重，從同年12月至隔年5月復健多次，加上傷勢害她無法工作，連同精神慰撫金等，合計向張男求償417萬76元。高雄地院審理時，張男認為部分金額請求過高，盼法院酌減。

法官審理後，經計算認為曾女不能工作損失應以131萬5436元較為合理，精神慰撫金則以30萬元較為適當，加上其他看護費、醫療費等，合計判張男應賠償曾女215萬9910元。可上訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

復健 提告 治療師 骨折

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