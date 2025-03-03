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吳存金被請辭？ 副市長還原盧秀燕勉予同意請辭經過

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市地政局長吳存金涉特別費案，百萬重金交保，市府上午宣布請辭獲准。外界傳說吳是「被請辭」副市長黃國榮受訪指出，周末吳就口頭請辭，今天一上班就送出辭呈。

市長盧秀燕24日出訪日本，地政局長吳存金25日遭搜索辦公室、偵訊，訊後以100萬交保。

外界傳說台中市地政局長吳存金「被請辭」。副市長黃國榮說，偵訊後吳存金請假兩天，周六向他口頭請辭，因盧市長當時還在日本，隔天媒體報導，吳存金今天8時30分就請人把辭呈送到市長室。

黃國榮說，吳存金請辭，盧秀燕市長是「勉予同意」。他判斷吳存金經過一個周末的考慮，辭意甚堅，盧秀燕也考慮到她未來必須配合司法調查，決定讓她專心處理，同意請辭。

黃國榮被問到，獲知吳存金是因特別費涉案，他坦承「非常驚訝」因為吳存金掌理的是土地業務，利益龐大，處事非常嚴謹，沒想到卻因特別費涉案，他尊重司法調查，也希望盡快查出真相。

台中市副市長黃國榮受訪表示，吳存金自動請辭。記者陳秋雲/攝影
台中市副市長黃國榮受訪表示，吳存金自動請辭。記者陳秋雲/攝影

台中市 特別費 盧秀燕

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