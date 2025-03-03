台灣經濟民主連合赴高檢署告發傅崐萁 涉刑法外患罪、反滲透法

「台灣經濟民主連合」今至台灣高等檢察署按鈴告發國民黨立院黨團總召傅崐萁未經授權自稱「台灣中央政府」至香港官員洽談觀光合作，另去年赴大陸訪問後涉受指示遊說行政院開發福見平潭直航，違反刑法外患罪及反滲透法。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，傅崐萁今年2月19日赴香港與香港旅遊、工商界人士在百樂金金宴宴會廳共進晚宴，公開宣稱「我代表台灣的中央政府」，對台下包含香港區議員、香港旅遊業監管局官員及旅遊業代表等人士，承諾我國政府願意提供補助進行在台跨縣市觀光合作。

賴中表示指出，傅崐萁的行為已涉及外交與政府財政政策，涉違反刑法第113條「應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定」以及第115-1條之規定。

經濟民主連合智庫研究員涂景亮表示，傅崐萁去年4月26日率國民黨立院黨團17名立委訪問大陸，在北京會見大陸全國政協主席王滬寧，同年月28日拜會文化和旅遊部副部長饒權，會後文化和旅遊部發布聲明，「將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊」

同年月29日傅崐萁回國後表示，「大陸宣布福建省對馬祖全面開放旅遊，在平潭到台灣的海上客運復航後，恢復福建居民赴台對旅遊，希望台灣方面能夠立刻回覆」，「行政院應該加把勁，回復到過去兩岸和平昌盛的榮景，一天開放1萬5000名到2萬名陸客來台」。

涂景亮指出，傅崐萁對行政院的呼籲與遊說，內容與大陸文旅部聲明完全相同，去年7月24日大陸國務院台灣事務辦公室發聲明，「盡快恢復平潭至台灣海上客運直航航線，將極大方便福建居民到台灣旅遊」，傅崐萁涉前往大陸期間，應有受大陸政府指示或委託遊說我國行政院開放福建平潭直航，方會在回國後旋即對外陳述與相同說詞；且透過立法委員許宇甄、張智倫、丁學忠、徐欣瑩、黃建賓、牛煦庭在去年5月在立院提案，建請行政院交通部、陸委會等立即開放福建平潭往返台灣的客運運輸，推動福建民眾赴台團客旅遊；傅崐萁涉代表國民黨立委請示大陸政府，更透過立院正式提案執行此政策，涉反滲透法第5條「受滲透來源指示進行遊說」。

律師團陳孝賢律師批，傅崐萁今年2月在香港的晚宴對外宣稱代表台灣中央政府，甚至給予並沒有獲得授權的承諾，這些都不是傅崐萁有權利做的事情，是否涉及刑事犯罪，高檢署會給答案；傅崐萁身為立委是台灣最熟悉法律規定的人，但這兩件行為顯示傅崐萁藐視、踐踏台灣法律，台灣不是傅崐萁一個人決定的地方，請正視自己身為立委的權利及義務。

罷免傅崐萁領銜人W先生今報場聲援，他指出，去年0403地震後，傅崐萁與王滬寧見面後，「我們可以看到是他一直不斷要把台灣推向中國大陸這塊的，尤其是共產這塊。」這也是我們這次要站出來罷免他真正的原因。

W先生提醒大家，昨天選葉春蓮老師「葉罷」以為現場要發苗圃，遭騙進場後才發現是傅崐萁的大內宣的會場，遭傅崐萁用警察，動員組織來的成員，一路謾罵甚至推、拉著約80歲的老師趕出會場，宛如就是中共的文革時期的樣態。