酒店小姐拒絕出場…他7刀殺人還吻胸猥褻 判無期徒刑定讞

男子陳冠霖前年不滿張姓酒店小姐拒絕出場，拿水果刀刺殺對方7刀致死再猥褻得逞，檢方殺人等罪嫌起訴陳，一、二審依攜帶凶器強制猥褻而故意殺害被害人罪判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳冠霖（57歲）2022年12月前往張女上班的酒店消費後，對女方念念不忘，經常上門光顧。張女發現陳對自己有意思，不願出場性交易，避免關係生變，甚至請酒店幹部盡量避免陳點她檯，但陳依然找盡各種理由和張女連繫；若真的無法避免張女坐到陳男的檯，幹部們也會特別注意兩人互動。

2023年3月2日晚間6點多，屢屢遭拒的陳帶著預藏的水果刀前往酒店，表示是最後一次找張女陪酒，酒店工作人員先安排其他女公關拖延時間，等張女上班，同時跟陳約法三章，要求不能做出過分行為。

等到張女進入包廂，陳冠霖酒一喝就喝到天亮，隔天清晨約7點45分，酒店即將打烊，陳再度要求女方出場，雙方爆發爭執，陳拿水果刀朝張女腹、胸、頸部連刺7刀。張女肝臟被刺穿、肋骨被切斷，凶刀因下手力道猛，斷成兩截。

酒店工作人員聽到張女尖叫聲，衝入包廂時，看到陳跨坐在張女身上，以手指性侵躺在血泊中的張女，陳疑因酒醉又背對門口，完全沒注意店方人員已進入包廂，直到被強行拉起前還在親吻女方胸部。他事後辯稱因爭吵中，張女叫他「去死」，才一時氣憤行凶。

一審國民法官審理期間，陳否認有攜帶凶器強制猥褻犯行，並稱死者在包廂內對他提供秀舞服務時，他有以身體碰觸女方乳房、撫摸外陰部，並非在殺害對方時強制猥褻。死者胞弟表示，無法接受陳以金錢換取死者生命，希望判陳死刑；父親批評陳犯後硬拗，「不知道怎麼幫我女兒出一口氣」。