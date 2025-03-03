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恐嚇拖去埋還是簽本票 「軍火教父」涉暴力討債判刑1年半

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

曾有「軍火教父」之稱的黃如意涉嫌暴力討債宜蘭張姓父子欠500萬元，被他夥同3名男子恐嚇斷手斷腳拖去埋、遭打到重傷住院，強逼簽本票、借據與保管條金額達4450萬元。宜蘭地院法官認定黃如意涉恐嚇取財，判處有期徒刑1年6月，3名同夥判1年到1年2月徒刑，全案可上訴。

黃如意與同夥否認強制恐嚇取財，出庭時辯稱是張男的大兒子為了幫父親、弟弟還債，主動簽立1000萬元本票與借據，張男和小兒子也是自己簽立本票與保管條，他們沒有打人；黃如意甚至在遭警方送辦受訪時，聲稱自己被騙1350萬元，請朋友幫忙處理，無辜受牽連。

判決指出，宜蘭張姓男子及小兒子積欠黃如意500萬元，黃同夥張男、吳男、蔡男於2020年8月到一處檳榔攤向張男跟兩個兒子討債，吳男恐嚇一定要有人簽本票，否則「看是要斷手斷腳，還是拖去山上埋」，張男的大兒子被逼簽下1000萬元本票和1000萬元借據，小兒子被打到頭破血流。

相隔1個月，黃如意再度與吳男、張男，找被害男子與他的小兒子討債，雙方一言不合，張的小兒子被強逼下跪，還被打到肋骨骨折，父子不得不簽立1350萬元保管條，張男另簽1100萬元本票。張姓被害人與兩個兒子總共被迫簽了2100萬元面額本票、1000萬元借據及1350萬元保管條。

被害人報案時表示，他們與人合開公司曾經向黃如意借錢500萬元，並擔任保證人，但公司的負責人跑了，所以黃如意恐嚇他們父子，動輒拳打腳踢，小兒子被打到重傷住院。

全案最近由宜蘭地方法院審結，合議庭認為黃如意等4人犯行明確，涉犯恐嚇取財罪，判處黃如意1年6月、張男與吳男各處1年2月、蔡男1年，沒收本票、借據、保管條等犯罪所得。

曾有「軍火教父」之稱的黃如意涉嫌暴力討債，恐嚇取財，一審被判處有期徒刑1年6月，3名同夥判1年到1年2月徒刑。本報資料照
曾有「軍火教父」之稱的黃如意涉嫌暴力討債，恐嚇取財，一審被判處有期徒刑1年6月，3名同夥判1年到1年2月徒刑。本報資料照

宜蘭 恐嚇 討債

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