獨／涉特別費貪汙…中市地政局長吳存金家人也被傳訊 辭局長有助止血

台中市政府地政局長吳存金疑因特別費使用不當，被司法偵辦，且被列為貪汙被告，以1百萬元交保。吳存金今已請辭獲准，市府表示會全力配合檢調查察釐清案情，絕不護短。

據知情人士指出，吳存金此次被檢調偵辦，除了她自己，連家人也被傳訊，帶給她極大壓力。為免這種壓力影響公務執行，在吳存金個人而言，若能先辭去局長一職，有助於她專心處理官司，也不致於蠟燭兩頭燒，讓她難以負荷。

知情人士分析說，在綠營民代持續對她抨擊下，質疑她唱歌逼迫部屬埋單，以及在交通局任職的女兒工作是否有特權等事，在她沒有官司以及有相關解釋下，壓力或還能承受，但如今她連自己都難保，暫時辭去局長職，有助於卸除相關壓力。