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不是酒駕、不是毒駕 女駕駛吃安眠藥開車公共危險判刑

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

簡姓女子駕車上路，路邊自撞電信交接箱設備，警方獲報處理，查出她服用安眠藥，依公共危險罪移送法辦，檢察官對簡女聲請簡易判決處刑；台北地院審理，判她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴。

簡女服用的安眠藥是學名ZOLPIDEM HEMITARTRATE的蒂諾斯膜衣錠、CITAO - S F.C.TAB.藥劑，服用後會引起嗜睡、鎮靜、眩暈效果，且對意識能力會有不良影響，導致對週遭事物的辨識及反應能力較平常薄弱。

法官認為，服用安眠藥劑後駕駛動力交通工具，對一般往來之公眾及駕駛人自身，皆具有高度危險，因此對簡女論罪。

檢方指控，簡女2024年3月25日凌晨3時在家服用安眠藥後，開車前往附近的小學；上午8時許，她行經新北市烏來區攬勝橋前，因施用藥劑意識不清及駕駛操控失當，自行撞上路邊中華電信的電信交接箱設備，路人通知救護車將她送往耕莘醫院急救，警方據報前往處理，查出簡女用藥的事。

判決書指出，簡女服用安眠藥後駕駛車輛外出，並發生自撞事故，造成中華電信公司的財產損失，考量她已坦承犯行，且不是因飲酒、施用毒品而肇事，可歸責性較低，依法判決，並予緩刑宣告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

自撞 財產 車禍

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