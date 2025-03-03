直行被檢舉未使用方向燈 法院：標線設置存有重大瑕疵

吳姓男子騎車行經台南市東區道路，明明是騎車直行，卻被檢舉跨越「白虛線」時未使用方向燈；他不服申訴遭駁回，向法院提告。法院認定，交通局「白虛線」設置不符合法條中任何一種白虛線，使用路人無所適從，存有重大明顯瑕疵，判決撤銷罰單。

判決書指出，吳姓男子2023年5月23日下午5時許，騎乘機車行經台南市東區林森路一段靠近崇明路口處機慢車優先道終止的漸變路段，由該車道跨越路面所繪「白虛線」，駛入同向外側快車道漸變為混合車道內時，因未使用方向燈，遭民眾以行車紀錄器檢舉。

警方開出「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」罰單，移送台南市交通局；吳不服申訴後，交通局仍認定吳違規，開立裁決書，裁罰1200元，吳向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

吳主張，該路段道路標線將機慢車道與外側快車道合併，所設置標線線寬10公分、線長1公尺，間隔1公尺，不符合道路交通標誌標線號誌設置規則，設置顯有不法；且他並無變換車道或變換行向等行為，是持續直行進入混合車道。

吳指出，幾乎所有機車駕駛人行經此處，均未有變換車道意識及認知，他並無該違規行為及故意。再者，該路段行進方向路側未見有任何車道縮減、車道合併或車道終止等警示標誌、指示標線設置，足見交通局失責，未為設置「警告標誌」作為義務。

吳認為，交通局陷機車駕駛人於違規而不安全的交通環境而未自覺，均違反設置規則規定，未於道路地面標示車道減縮標線，使駕駛人無從提前明確認知，即將有車道變換需求，而得即時使用使用方向燈。

交通局反駁，吳騎車跨越「穿越虛線」，已由主線車道匯出其他車道，或由其他車道匯入主線車道，已屬「變換車道」行為，自應依規定顯示方向燈；雖然吳並未變更方向，因車道線外延，吳確有跨越車道線，屬於變換車道，卻未使用方向燈，違規屬實。

法院指出，行政行為內容應明確、應以誠實信用方法，保護人民正當合理信賴，目的是使民眾對行政行為有可預見性，以利民眾遵循並據以規劃其相對應作為，此為法治國家原則基本要求。行政機關作成行政處分情形，自應明確表示處分所規制法律效果。

法院說明，道路標線設置目的在對用路人行止有所規制，課予用路人作為或不作為義務，是具有規制性標線，其性質自應恪守上揭明確性、誠實信用等法定原則。

法院表示，倘若設置規格未完全符合法規規定，將致一般用路人無所適從，且因設置機關不確實行政作為，無法正確理解其規制效力卻仍遭歸責，即有違行政行為明確性及誠實信用原則，且存有重大明顯瑕疵。

法院調查，吳姓男子行駛的機慢車優先道，路段末端與外側車道間有劃設往機慢車優先道傾斜的白虛線，將機慢車優先道區域逐漸消減至車道終止；白虛線屬性，交通局交通管制科說明為鐵路地下化工程交通維持計畫臨時性標線，為漸變路段混合車道車道導引線。

然而，交通局審理時又答辯白虛線為「穿越虛線」，由機慢車道跨越白虛線至外側車道內，屬「變換車道」行為；法院認為，白虛線外型雖與「穿越虛線」相同均為白色虛線，但其規格不僅不符合「穿越虛線」設置規格，更與設置規則部分其他各式白虛線不符。

法院認定，交通局既沒有依設置規則規定劃設白虛線，即足以影響一般用路人對白虛線屬性判斷，亦無從藉由現場其他標線、標誌輔助獲悉白虛線為穿越虛線或路口導引線，自難期待騎士行經該處當場察見後，立即得以理解白虛線屬性，並變換車道。