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假愛滋躲兵役 北市10年8件

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

藝人王大陸涉嫌偽造病歷逃避兵役，引發社會關注。北市議員曾獻瑩指出，10年來北市利用假資料申請體位改判僅8件，全為「假愛滋」案件，曝光原因是兵役局接獲匿名檢舉，兵役局應建立多重驗證機制，杜絕兵役詐欺。兵役局回應，將持續落實查核機制。

曾獻瑩指出，這8名役男手法幾乎一致，由感染愛滋病的槍手抽血檢驗，取得陽性診斷後，再以全國醫療卡申請復檢，最終成功獲得免役判定。

曾獻瑩表示，近10年北市未見其他逃避兵役手法遭揭露，且這8件案件會曝光，是因為北市兵役局收到匿名檢舉，才讓整起案件浮上檯面，兵役局的查核機制恐怕無法有效偵測到其他詐欺手法。

除了愛滋病之外，曾獻瑩說，還有高血壓等慢性疾病，都可追查用藥紀錄，來建立雙重驗證機制，第一線體檢的人別確認，也可導入人臉辨識等科技工具，避免槍手代驗，這次王大陸案曝光，顯示逃兵案件有集團操作手法，形成「免役產業鏈」，兵役局應強化查核機制，維護兵役公平。

北市兵役局指出，槍手都涉嫌妨害兵役罪，檢察官緩起訴。為防範役男以「假愛滋」不正當手段取得全國醫療服務卡，規避兵役義務，內政部2021年重行訂定相關查核作業，增加比對役男就醫及用藥紀錄等機制，防範類此案件再發生。

為防範兵役詐欺案，北市兵役局表示，若發現役男以相同病名申請複檢改判體位的案件異常增加，或役男檢具的診斷證明書所載的病況，與參加徵兵檢查時差異甚大時，會主動了解，並報請中央調查處理，透過嚴謹把關程序，妨害兵役移送案件已不多見。

兵役 北市 機制

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