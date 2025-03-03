特別費案遭搜索 台中地政局長百萬交保

台中市地政局長吳存金特別費使用疑涉弊端，檢調2月25日搜索9處地點，訊後吳以100萬元交保。吳存金43年公務員資歷，從基層拚到局長，曾「救火」擔任台中捷運不支薪董事長，多次為市長盧秀燕發聲砲打中央。市府昨表示，尊重司法，靜待調查釐清案情。

盧秀燕上月24日赴日訪問，次日吳存金辦公室即遭搜索，漏夜偵訊後26日以100萬交保。盧秀燕人在國外，已獲悉此事；藍營議員直言「時機稍嫌敏感」。據了解，市府研議是否將吳暫調離現職。

台中地檢署在2月25日偵辦吳存金涉嫌貪汙案，中檢襄閱林宏昌說，「檢察官訊後認定吳姓被告，涉犯貪汙治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌。」檢方指出，吳涉不實核銷首長特別費，申報發票與公務無關，檢調搜索9處，傳喚證人包括地政局員工及廠商等10餘人，裁定100萬交保。

以2025年地政局預算書，吳存金局長特別費一年共47萬6400元，每月平均3萬9700元。吳的律師表示，此案已進入司法調查階段，感謝外界關心，但基於律師法規範，暫不宜對外發言。

吳存金畢業於政治大學地政系，是市長盧秀燕學姐，盧2018年選上市長，由前局長推薦給盧，吳在前市長胡志強、林佳龍時代曾任地政局副局長。吳從基層一路拚到局長，在市府服務43年，另在逢甲大學土地管理系兼任副教授，以臉書暱稱「金好姨」為市民所熟知。

民進黨議員黃守達指出，吳存金甚受市長信任，但被爆料唱歌找部屬埋單，遭吳嚴詞否認。市議會民進黨團總召王立任說，吳重金交保，應立即停職。

政界人士私下猜測，此事應是內部鬥爭引發；一位曾任局長的資深公務員說，局長平日公忙，一般都是交給幕僚處理。

國民黨書記長李中說，2011年5月3日，立法院三讀通過會計法第99條之1增訂案，2006年12月31日前特別費的報支、經辦、核銷、支用及其他事項，不追究行政及民事責任，機關首長、大學教授等7500人因此解套；李認為，既除罪就表示法理薄弱，這次再浮上檯面，有再檢討必要。針對吳涉特別費事件，他認為應待司法查明真相，依法論法。