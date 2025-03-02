追求不成報復？發生關係後她稱「只是一夜情」 男公布個資被判刑再繼續貼

蘇姓男子追求鄭姓女子，希望交往，鄭女卻在發生關係後表明只是「一夜情」，拒絕他；蘇在臉書到處張貼鄭女個資包括身高、體重、三圍、電話，PO文「渣女」，台南地院判刑10月。法院審理期間，蘇竟繼續犯案貼文，法院痛斥惡性重大，再將他判刑1年。

判決書指出，蘇姓男子在2021年2月間透過交友軟體結識鄭姓女子後，展開追求，二人在同年10月底發生關係；之後鄭女稱彼此僅是「一夜情」，拒絕蘇的追求，蘇心生報復，將鄭女身分證字號、特徵、家庭、聯絡方式、社會活動等個人資料公布在網路上。

蘇自2021年12月起至2022年6月中，登入臉書在個人帳號以及「台南爆料公社—台南最大」社團，張貼蘇女正面照片，公布她相關資料，並發布「這是一則女生玩弄男生感情的故事」、「玩弄感情」、「渣女」、「公關」、「交友複雜」、「找砲友」、「被害妄想症」等文字。

蘇到處公布鄭女的身高、體重、三圍、血型、家屬姓名、手機號碼、通訊軟體帳號、郵件帳號、住處地址、汽機車照片、住處外觀照片等；案經鄭女提出告訴，台南地院2023年1月將蘇依竊錄他人身體隱私部位罪、違反個人資料保護法、恐嚇罪，判刑10月。

民事損害賠償部分，法院也認定鄭女遭受不法侵害，所受精神上痛苦程度，2023年5月判蘇應賠償43萬元；然而蘇姓男子在檢方偵查、法院審理期間，竟在2023年6月中，再次PO出上述鄭女資料，台南地檢署檢察官再次提起公訴。

法院審理時，蘇矢口否認犯行，辯稱鄭女提出的證據是之前的舊貼文，相關貼文之前已刪除，沒有重新張貼；鄭女列印的紙本，右下方2023年6月的日期，可能是她塗改或變更。

蘇的律師也表示，鄭女僅提出截圖，並未提出原始檔案供驗證，其真實性可疑，而且她借用朋友的帳號列印，朋友供述卻前後不符，均不得為積極證據。

鄭女朋友在檢方偵訊時證稱，因鄭女臉書帳號被蘇封鎖，無法瀏覽對方臉書，才借用帳號查看貼文，並列印紙本；法院指出，審理時證詞雖與之前稍有出入，應是時日稍久，記憶混淆不清所致，但與鄭女所述大致相同，應以時間距案發時間較近，記憶較清晰的證詞為憑。

法院將鄭女提供的截圖送交刑事局鑑識，刑事局回函，該截圖是借用證人帳號瀏覽電腦上蘇姓男子臉書，直接以「PRINT SCREEN」指令列印而得，並非電腦文字檔，無從重新加以編輯、更改斷落或增刪內文之可能，故截圖內容應與電腦上所顯現內容相同。

法院認定，鄭女是護理機構女性負責人，相關貼文涉及私生活，造成難堪，實無理由冒誣告風險，偽造截圖再對蘇提告；反觀蘇依經驗法則，卻極有可能不甘判決結果，接續非法利用個人資料貼文，公然侮辱鄭女。

法院審酌，蘇姓男子因不滿鄭女分手，貼文洩漏對方個人資料及侮辱人格，造成鄭女名譽、資訊隱私權損害，經判刑確定在案，竟不思悛悔而再犯，嚴重危害鄭女聲譽及隱私，顯見其不知警醒，未能自前案記取教訓；法院痛斥，蘇一再狡辯，惡性重大，應予重懲，依違反個人資料保護法判刑一年。