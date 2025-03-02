餐廳景觀橋害她摔跤斷腿 提告求償均敗訴再上訴逆轉勝

張姓女房仲跟家人到庭園餐廳吃飯，走景觀橋時未注意有高低差跌倒摔斷腿；她認為餐廳沒做好安全警告，提告求償61萬元，檢方不起訴、法院也駁回。張婦不服上訴，台南高分院審理逆轉認定餐廳管理有疏失，但張婦走路不注意前方也有責任，判決應賠償14餘萬元。

判決書指出，張姓女子在2022年12月3日晚上與家人前往台南市新化區一間景觀餐廳用餐，晚間8時許，她走在裡面的木製景觀橋上，因未注意橋面尾端與地面間的高低落差，側身右腳踏下時直接摔倒，導致右腳踝骨折、右足外踝肌腱炎等。

張女不滿提告，主張陳姓餐廳老闆闢設室外庭園區，供消費者參觀走動，要進入庭園，需先經過設置的景觀橋，但橋面尾端與地面有約20公分高低落差的斜坡道，地面還有高低不平之凹洞。

張女指出，陳對於景觀橋及地面，負有維護、提供符合科技或專業水準可合理期待安全性，以避免消費者行經時發生危險義務；陳卻未在斜坡道兩側設置欄杆，也未設置小心高低落差的警告標誌提醒消費者，不符合消保法相關規定。

張女要求，傷勢導致她負擔醫療費用4千餘元、不能工作損失40餘萬元，加上精神慰撫金20萬元，要求陳給付61萬643元。

本案張女曾向台南地檢署提起過失傷害告訴，檢方處分陳不起訴；張女也曾向台南地院簡易庭提出損害賠償訟訴，遭法院駁回。張女不服，再向台南高分院上訴。

陳姓餐廳老闆主張，景觀橋設在室外庭園區，周遭地面本不可能如室內般平整光滑，張女摔倒地面並無嚴重不平整，橋面與地面高低落差僅約10至11公分，與一般階梯1階高度相仿甚至低矮，符合專業水準可合理期待安全性。

陳表示，該橋有許多消費者經過，都沒有摔倒受傷；張女是走路時沒有注視行進方向，且側身行走，才會在左腳踩踏下橋地面時，重心不穩摔倒，是事故主要發生原因。且檢察官都已不起訴確定，張女請求賠償，顯不可採。

法院調查，景觀橋木板橋面末端與地面連接處高低落差約為10至11公分；經勘驗陳姓老闆提出的景觀橋監視器錄影畫面，認定夜色昏暗，景觀橋末端事發地點周圍未有足夠燈光照明設備，也沒有任何警告標示等表明有高低落差，確實存有他人稍不注意即會跌倒危險性存在。

法院指出，餐廳既提供消費者前往用餐，則用餐空間與附屬設施，自應確保其安全性，尤其於夜晚，因室外空間光線昏暗，景觀橋尾端有高低落差，易使消費者因無法注意而跌倒，此為經營者可預見，自應採取相當防範措施，避免危險發生。

法院說明，依一般社會大眾合理期待，餐廳及所設景觀橋，應提供安全無虞空間，以保障消費者免於因前往用餐或接受服務時受到附屬設施衍生傷害，屬其承擔防範危險附隨義務；但該景觀橋紅磚水泥台階兩側末端未設置扶手，未有足夠燈光照明設備，也未設置警告標示。

法院認定，設置缺失是事故發生原因，與張女受傷具有相當因果關係；即使陳姓老闆稱檢察官處分不起訴，但民事侵權行為法則是保障個人法律上權益不可侵害性，為社會共同生活自由活動之界限，著重於損害填補功能，與刑事罪責未盡相同，檢察官認定亦並不能拘束法院。

法院審酌，陳姓老闆違反消保法第7條第1項規定，為有過失，其所致生對於消費者的損害，自應負賠償責任；但張女明知當時因夜晚而呈現一片昏暗，本應注意前方路線，小心通過，客觀上並無不能注意情事，卻疏未注意前方、腳下四周之情況，致發生事故，本身亦有過失。

法院考量張女所付出的醫療費用、不能工作損失以及精神慰撫金，損害金額合計28萬8230元，應予准許，逾此範圍請求，並非適當；兩人共同造成事故發生原因比例，認應各負擔2分之1之過失責任，陳姓老闆應賠償14萬4115元。