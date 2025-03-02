市長訪日時爆特別費貪汙案 綠民代要盧秀燕免除中市地政局長職務
台中市地政局長吳存金今傳出疑因涉及特別費貪汙案被列被告，偵訊後以100萬元交保。民進黨籍市議員陳俞融今指出，為確保行政中立、司法機關獨立辦案不受干預，盧秀燕市長應該立即免職吳存金局長的職務。
陳俞融說，盧秀燕市長出訪日本期間，爆出吳存金局長疑似「特別費使用」疑涉貪污弊端，市府時隔多日才對外公開，連資訊透明公開都備受質疑。尤其此案嚴重影響市府的廉潔形象，市府不該無動於衷到此時才公開說明。
她說，為確保行政中立、司法機關獨立辦案不受干預，盧秀燕應該立即免職吳存金局長的職務，市府不團隊該隱瞞真相，勿讓市民對市府的信任進一步流失。
不過，市府稍早曾說明，相關案件已進入司法程序，案件事實須靜待調查釐清，尊重司法調查。
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