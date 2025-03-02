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獨／中市地政局長疑特別費被辦！吳存金屢遭「身邊人」檢舉 曾感嘆：識人不明

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市地政局長吳存金今傳出疑因涉及特別費貪汙案被列被告，偵訊後以100萬元交保。據了解，吳存金近年屢屢受到檢舉，她後來知道四處檢舉她的人可能就來自一位曾獲得她提拔的老同事，曾心情沮喪的向至友感嘆自己「識人不明」，最後也和這位老同事切斷關係。

事實上，吳存金在胡志強、林佳龍市長時代都曾擔任地政局副局長，每個月也有兩萬元的特別費可以用，特別費的使用對她並不陌生。後來盧秀燕接掌市府，她升任局長，特別費才提高至每月3萬9500多元。

據政府的特別費使用規定，用途有三，別是1、贈送婚喪喜慶之禮金、奠儀、禮品、花籃(圈)、喜幛、輓聯、中堂及匾額等支出。２、對本機關及所屬機關人員之獎(犒)賞、慰勞(問)及餐敘等支出。３、對外部機關(即本機關及所屬機關以外之機關)、民間團體與有關人士等之招待、餽(捐)贈及慰問等支出。

而特別費的支用，應依「支出憑證處理要點」規定取得收據、統一發票或相關書據。其因特殊情形，不能取得者，應由經手人開具支出證明單，書明不能取得原因，並經支用人(即首長、副首長等人員)核(簽)章後，據以請款。２、特別費原始憑證應註明用途或案據。

一般認為，如果所謂的貪汙是來自特別費，那知道內情的人並不多，能以特別費提出檢舉者，範圍不大，應該就是身邊的人，吳存金是被誰檢舉，她心知肚明。而這位吳存金的老同事，後來已調離地政局。

一位也擔任過局長的資深公務員說，局長平日公忙，特別費到地如何支用，不可能自己一一核對，更不可能每次都親自刻意去為一些零星項目取得發票，一般都是交給身邊的幕僚處理。目前真象如何，還待司法單位調查釐清，但如果面對數百億元的抵費地拍賣都能公正不阿，卻只因小額的特別費報支卻被偵辦，那就令人感覺有些冤枉了。

台中市地政局長吳存金今傳出疑因涉及特別費貪汙案被列被告，偵訊後以100萬元交保。圖／取自吳存金臉書
台中市地政局長吳存金今傳出疑因涉及特別費貪汙案被列被告，偵訊後以100萬元交保。圖／取自吳存金臉書

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