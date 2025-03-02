中市地政局長涉貪遭搜索 民進黨中市議會總召：應先停職
台中市地政局長吳存金日前被檢調搜索並約談，台中市民進黨議會黨團總召王立任今天說，盧秀燕市長剛出訪日本，市府團隊螺絲就鬆？市政機關最基本的資訊公開與危機處理都做不到，他質疑地政局長涉不實核銷特別費，市府無動於衷，直到輿論壓力爆發才應對。
王立任總召今天表示，基於行政中立與司法公正的原則，他主張市府應立即對吳存金局長予以停職處分，確保調查過程不受干預。他說，若市府仍讓吳存金繼續擔任局長，勢必影響地政局內部公務員的發言空間，甚至可能對調查工作造成干預，這是市府不可推卸的責任。
王立任說，市政運作必須以公開透明為原則，任何公務人員若涉及司法案件，就應即刻停職接受調查。他說盧市府選擇隱瞞、拖延，嚴重損害市府形象，也讓市民對市政廉潔性產生更大疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言