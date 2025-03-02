快訊

批清大與翁曉玲合謀統戰 曹興誠：個人從未承諾捐款

中職／王建民簽名20年一換 資格賽燒腦完是否再戰2026正賽：再看吧…

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

中市地政局長涉貪遭搜索 民進黨中市議會總召：應先停職

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市地政局長吳存金日前被檢調搜索並約談，台中市民進黨議會黨團總召王立任今天說，盧秀燕市長剛出訪日本，市府團隊螺絲就鬆？市政機關最基本的資訊公開與危機處理都做不到，他質疑地政局長涉不實核銷特別費，市府無動於衷，直到輿論壓力爆發才應對。

王立任總召今天表示，基於行政中立與司法公正的原則，他主張市府應立即對吳存金局長予以停職處分，確保調查過程不受干預。他說，若市府仍讓吳存金繼續擔任局長，勢必影響地政局內部公務員的發言空間，甚至可能對調查工作造成干預，這是市府不可推卸的責任。

王立任說，市政運作必須以公開透明為原則，任何公務人員若涉及司法案件，就應即刻停職接受調查。他說盧市府選擇隱瞞、拖延，嚴重損害市府形象，也讓市民對市政廉潔性產生更大疑慮。

中市地政局長吳存金。報系資料照
中市地政局長吳存金。報系資料照

台中市 司法 日本

延伸閱讀

中市地政局長吳存金涉案 專業受藍肯定但綠指爭議多

台中市地政局長吳存金人稱「金好姨」 能力強被查辦令人意外

台中市地政局長涉貪百萬元交保 市府：靜待釐清尊重調查

盧秀燕會面東京都知事小池百合子 藍綠白各自解讀

相關新聞

特別費涉貪？ 台中地政局長遭檢調搜索 100萬元交保

台中地檢署在上月底偵辦台中市地政局長吳存金涉嫌貪汙案，帶回吳與證人等10多人，吳被列為貪汙治罪條例被告，檢方訊問後，命以...

台中市地政局長涉貪百萬元交保 市府：靜待釐清尊重調查

台中地檢署偵辦台中市政府地政局長吳存金涉嫌貪汙案，並列為貪汙治罪條例被告以100萬元交保。台中市政府上午表示，相關案件已...

中市地政局長涉貪遭搜索 民進黨中市議會總召：應先停職

台中市地政局長吳存金日前被檢調搜索並約談，台中市民進黨議會黨團總召王立任今天說，盧秀燕市長剛出訪日本，市府團隊螺絲就鬆？...

中市地政局長吳存金涉案 專業受藍肯定但綠指爭議多

台中市政府地政局長吳存金因特支費案，日前遭檢調廉搜索辦公室，引起台中各界震撼。吳存金的表現一向專業、幹練，熟悉業務，面對...

坑洞害中風男摔落輪椅重傷 貧苦居服員判刑還被索賠

蔡姓居家服務員被派案照顧中風的吳姓男子，去年1月6日中午，吳男坐在輪椅上由蔡男推送回家，卻沒注意到社區中庭坑洞，吳從輪椅...

台中市地政局長吳存金人稱「金好姨」 能力強被查辦令人意外

台中市地政局長吳存金今傳出因涉貪汙案，被列為貪汙被告，以100萬元交保。消息傳出，頗讓外界驚訝，並認為，以吳存金擔任40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。