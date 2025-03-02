中市地政局長涉貪遭搜索 民進黨中市議會總召：應先停職

台中市地政局長吳存金日前被檢調搜索並約談，台中市民進黨議會黨團總召王立任今天說，盧秀燕市長剛出訪日本，市府團隊螺絲就鬆？市政機關最基本的資訊公開與危機處理都做不到，他質疑地政局長涉不實核銷特別費，市府無動於衷，直到輿論壓力爆發才應對。

王立任總召今天表示，基於行政中立與司法公正的原則，他主張市府應立即對吳存金局長予以停職處分，確保調查過程不受干預。他說，若市府仍讓吳存金繼續擔任局長，勢必影響地政局內部公務員的發言空間，甚至可能對調查工作造成干預，這是市府不可推卸的責任。