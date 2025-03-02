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中市地政局長吳存金涉案 專業受藍肯定但綠指爭議多
台中市政府地政局長吳存金因特支費案，日前遭檢調廉搜索辦公室，引起台中各界震撼。吳存金的表現一向專業、幹練，熟悉業務，面對議員與業界游刃有餘，被視為盧秀燕的最重要幕僚之一。市長盧秀燕重視操守清廉，強調絕不護短。此案結論如何還待司法調查，但查貪行動已重創盧市府形象。
吳存金涉案，檢調廉掌握特支費資料，第一階段以100萬交保，相當具體事證展開偵辦。台中市政府發表聲明：相關案件已進入司法程序，案件事實須靜待調查釐清，本府尊重司法調查，也強調尊重司法調查，「絕不護短」
吳存金被搜索，國民黨議員大表意外，民進黨議員則表示以前爆料「市府都認為不可能」，吳有爭議。藍綠議員的反應兩極。
盧秀燕相當倚重吳存金，據了解，兩人是政大地政系學姐妹，但盧秀燕擔任第一任市長時，由胡志強任內的地政局前局長曾國鈞向盧推薦，吳存金接掌地政局駕輕就熟。
但近年吳存金出現爭議，包括前年民眾投訴，她的女兒從停車管理處一年一聘人員，轉任交通局長期約聘人員，占交通行政科五等人員職缺，卻無業務，吳存金表示任用均合法，交通局表示，約聘僱人員皆公開對外招聘，且需經考核一年一聘，辦理動力機械申請行駛台中市道路的臨時通行證業務，指控不實。
民進黨議員黃守達也曾經在議會爆料，指吳存金唱歌要部屬埋單，但吳存金嚴加否認。
藍綠議員仍肯定吳存金嫻熟業務且行政效率高，行政業務屢屢得獎，嚴格來說身為盧秀燕團隊應該會更愛惜羽毛，特支費案還待司法調查。
盧市府這兩周人事異動頻繁，盧還有不到兩年的任期，市府任何一個單位出現破口，不論操守或業務疏失，都會影響盧秀燕好不容易建立的施政口碑。
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