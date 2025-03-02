坑洞害中風男摔落輪椅重傷 貧苦居服員判刑還被索賠

蔡姓居家服務員被派案照顧中風的吳姓男子，去年1月6日中午，吳男坐在輪椅上由蔡男推送回家，卻沒注意到社區中庭坑洞，吳從輪椅摔倒撞到頭，須倚靠呼吸器維生，法院審理後，認定蔡男有疏失，沒幫吳男繫好輪椅安全帶，依重傷害罪判刑7月，並面臨家屬索賠。

判決指出，蔡男為某長照協會的居家服務員，前年4月起，蔡男受協會指派定期到吳男住處協助沐浴、清理排泄物、抽痰等工作，偶爾還要以輪椅推吳男復健或外出散步。

去年1月6日，蔡男照常推吳男外出復健，返家時行經社區中庭，未注意路面坑洞，導致輪椅卡進洞中，吳男因沒繫安全帶，從輪椅「頭著地」摔落，送醫有頭部外傷併顱內出血，雖撿回一命，但終生要仰賴呼吸器維生。

吳男家屬不滿，認為蔡男沒注意到吳男有無繫安全帶，也沒避開坑洞硬推輪椅，提告要求蔡男對吳男重傷負責，雄檢偵查後，認定蔡男有過失，依過失重傷害罪嫌將他起訴。

高雄地院審理時，蔡男喊冤，稱吳男的輪椅安全帶早就損壞，他多次跟吳男家屬和協會反映都沒解決，為了避免影響工作就不再提起，並不是不幫吳男繫上安全帶。

但法官認為，若蔡男說的是真的，更應注意道路狀況，吳男明知前方有坑洞，仍未閃避而是直接推過去，導致輪椅遭坑洞卡住，吳男受慣性影響摔落，蔡男明顯有違反注意義務情事。