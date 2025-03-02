台中市地政局長吳存金人稱「金好姨」 能力強被查辦令人意外

台中市地政局長吳存金今傳出因涉貪汙案，被列為貪汙被告，以100萬元交保。消息傳出，頗讓外界驚訝，並認為，以吳存金擔任40年公務員，且位居地政局長的重要工作，不可能僅為了特別費就貪汙，希望司法應查明。不過，也有人猜，司法調查後以百萬元交保，不可謂不重，不知檢調還掌握了什麼。

吳存金被司法偵辦消息傳出後，以往市議員黃守達點名質詢她地唱歌逼迫下屬買單的舊事又被提出，黃守達並要求市府應以寄發匿名問卷方式，擴大調查。不過，當時市長盧秀燕曾答詢說「如有此事，沒有好下場。」並強調，市府重視職場友善，如有霸凌等事，丟官、丟職，絕對沒有好下場。

認識吳存金的人多說，吳存金個性豪爽、愛唱歌，酒量也不錯，尤其處理事情的能力強，也因為如此，結交不少好友。雖然如此，但以往至今，雖經手不少市府的土地招標等重大案件，不曾傳出有風紀的傳聞。若以她掌管的是數百億元的市府財產，工作等於地下財政局長而言，特別費簡直是少之又少，能引起貪汙動機？

但是黃守達今也對此再發聲明，表示市府局處首長涉遭搜索調查並交保，是非常嚴重的事情。過去吳存金相當受到盧秀燕市長的重用與信任，此次竟爆出特別費涉貪爭議，盧秀燕不能再用偵查不公開迴避責任，必須向市民說明清楚。