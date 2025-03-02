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空軍第一戰術戰鬥機聯隊中士 營內手機連網對賭百家樂

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陸姓現役空軍中士多次在營區內或休假在外時，以手機連結至賭博網站，與網站對賭「百家樂」，被單位幹部查獲，移送偵辦；審理時，陸承認犯行，台南地院認定他觸犯陸海空軍刑法第75條第1項之在營區賭博罪，判處拘役40天，可易科罰金。

判決書指出，空軍第一戰術戰鬥機聯隊陸姓中士自2022年5月起，分別在台南市仁德區的營區內，或是休假在營外處，以手機連結至「SZ ONLINE CASINO娛樂城」賭博網站簽注賭博，一直到2023年8月才被單位幹部查獲。

陸姓中士賭博方式是以網站提供的「百家樂」及「水果盤」遊戲為賭博標的，與網站對賭，如獲勝則依網站設定倍率計算贏得賭資；如賭輸，則賭資全歸網站經營者所有。檢察官認定犯行明確，向法院聲請簡易判決處刑書。

法院審理時，陸姓中士承認犯行，認定陸自2017年3月任職迄今，為現役軍人，竟不思循正當途徑賺取所需，於營區內、外透過手機連接網路至賭博網站與賭博網站經營者對賭，除助長投機風氣外，更有損軍紀，侵蝕部隊戰力與軍隊紀律維護。

法院指出，現役軍人在營區、艦艇或其他軍事處所、建築物以網際網路通訊方式賭博財物，不論網站經營形態封閉或開放，是否能得知其有無其他賭客與其他賭客之下注情形等，均非所問；即便以網際網路與賭博網站經營者對賭，仍構成陸海空軍刑法第75條第1項前段之在營區賭博罪。

法院說明，該罪處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5萬元以下罰金，法條規定並無「在公共場所」或「公眾得出入之場所」要件，立法理由是考量軍人為賭博行為影響軍紀且破壞袍澤情誼，屬特別法。

法院審酌，陸姓中士在部隊內部調查，憲兵指揮部調查及偵查中均承認犯行，犯後態度良好，在營區賭博期間並非長久，金額亦非鉅大，先前亦無犯罪前科；多次下注簽賭之行為，各行為間獨立性極為薄弱，均為接續犯應論以一罪，判處拘役40日，可易科罰金。

空軍第一戰術戰鬥機聯隊陸姓中士多次在台南市仁德區的營區內，或是休假在營外處，以手機連結至賭博網站簽注賭博。圖為營區內照片，本報資料照片
空軍第一戰術戰鬥機聯隊陸姓中士多次在台南市仁德區的營區內，或是休假在營外處，以手機連結至賭博網站簽注賭博。圖為營區內照片，本報資料照片

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