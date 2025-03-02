快訊

柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

2025 MWC即將開展 聚焦AI與衛星NTN技術引領何種潮流？

聽新聞
0:00 / 0:00

特別費涉貪？ 台中地政局長遭檢調搜索 100萬元交保

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲／台中即時報導

台中地檢署在上月底偵辦台中市地政局長吳存金涉嫌貪汙案，帶回吳與證人等10多人，吳被列為貪汙治罪條例被告，檢方訊問後，命以100萬元交保，據了解，吳是涉局長特別費的支領問題，才被檢調搜索，台中地檢署表示，此案仍有檢察官調查中，相關情節暫不適合與外界公布。

台中地檢署檢察官在上月24日與廉政署中調組、調查局中機站等單位，前往市府地政局長吳存金辦公室搜索，另外同步帶回10餘名證人訊問，檢方訊問後，認吳涉犯貪汙治罪條例，涉嫌重大，但無串證之虞，命以100萬元交保。

據了解，吳存金是因支領局長特別費的問題，遭檢調鎖定，市長盧秀燕在上月24日出發訪日後，才知吳涉嫌貪汙重罪，目前市府研議，是否將吳調離現職，靜候司法調查，吳手機已被檢調查扣，暫未對此案發表回應。

吳存金畢業於政治大學地政系，從基層幹起，已在台中市政府服務超過40年，有地政處科員、中山地政事務所秘書、中山地政事務所主任、衛生局秘書等職務歷任，也在逢甲大學土地管理系兼任副教授，現任台中市府地政局長，以「金好姨」外號為市民所熟知。

台中地政局長吳存金辦公室，上月底遭檢調搜索，檢方命她以100萬元交保。圖／本報資料照
台中地政局長吳存金辦公室，上月底遭檢調搜索，檢方命她以100萬元交保。圖／本報資料照

台中市 特別費 貪汙

延伸閱讀

開庭前突喊不舒服！林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智羈押禁見

臺中市首創重劃分配線上查詢 陽光地政資訊公開

林岱樺涉貪案情擴大 通法寺再遭搜索住持二度被傳喚

第15期大里杙市地重劃區 翻轉大里打造嶄新城市

相關新聞

特別費涉貪？ 台中地政局長遭檢調搜索 100萬元交保

台中地檢署在上月底偵辦台中市地政局長吳存金涉嫌貪汙案，帶回吳與證人等10多人，吳被列為貪汙治罪條例被告，檢方訊問後，命以...

陸軍預財士吞7萬公款 貪汙起訴

陸軍某單位施姓預財士因投資失敗，負債累累竟用職務之便，趁掌管部隊金錢侵占七萬多元，私吞退訓人員溢領薪餉、公費，涉犯貪汙侵...

空軍第一戰術戰鬥機聯隊中士 營內手機連網對賭百家樂

陸姓現役空軍中士多次在營區內或休假在外時，以手機連結至賭博網站，與網站對賭「百家樂」，被單位幹部查獲，移送偵辦；審理時，...

恐怖前男友瘋狂跟監 在機車裝GPS還放紅包遭判拘

恐怖情人！新竹一名彭姓男子與女友分手後欲挽回，不但在前女友住處附近徘徊，或忽然現身在對方工作場合藉故攀談，還瘋狂跟監，不...

不滿兒子總是被同學糾正 莽父痛毆對方遭判拘

新竹縣蔡姓男子不滿兒子長期遭國小張姓同學指正行為，2023年11月接兒子放學時，在新竹縣湖口鄉一處工地旁偶然遇見張生與祖...

保母清白！遭誣賴虐死女嬰 提告勾惡、鳳梨、彫博求償

高雄市一名蔡姓保母2021年遭指控虐死刺青師彫博年僅11個月大的女兒，事後調查竟是因雕博自己吸毒才害死女兒，保母平白遭誣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。