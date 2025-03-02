特別費涉貪？ 台中地政局長遭檢調搜索 100萬元交保

台中地檢署在上月底偵辦台中市地政局長吳存金涉嫌貪汙案，帶回吳與證人等10多人，吳被列為貪汙治罪條例被告，檢方訊問後，命以100萬元交保，據了解，吳是涉局長特別費的支領問題，才被檢調搜索，台中地檢署表示，此案仍有檢察官調查中，相關情節暫不適合與外界公布。

台中地檢署檢察官在上月24日與廉政署中調組、調查局中機站等單位，前往市府地政局長吳存金辦公室搜索，另外同步帶回10餘名證人訊問，檢方訊問後，認吳涉犯貪汙治罪條例，涉嫌重大，但無串證之虞，命以100萬元交保。

據了解，吳存金是因支領局長特別費的問題，遭檢調鎖定，市長盧秀燕在上月24日出發訪日後，才知吳涉嫌貪汙重罪，目前市府研議，是否將吳調離現職，靜候司法調查，吳手機已被檢調查扣，暫未對此案發表回應。