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恐怖前男友瘋狂跟監 在機車裝GPS還放紅包遭判拘
恐怖情人！新竹一名彭姓男子與女友分手後欲挽回，不但在前女友住處附近徘徊，或忽然現身在對方工作場合藉故攀談，還瘋狂跟監，不但二度在對方機車上裝GPS定位，甚至將裝有520元的紅包放在前女友機車上，把前女友嚇得花容失色；新竹地院審理終結，彭被依無故竊錄他人非公開活動罪判拘役55日。
經查，39歲彭男與女友於前年12月間分手，但彭忘不了舊情，為與對方複合，前年12月至去年4月間，彭陸續撥電話給前女友，或至對方住處附近徘徊、至前女友工作地點藉故攀談、透過他人傳話給前女友、寄送水果至住處、在對方機車上放置餐飲、紅包及字條，或於前女友外出用餐時上前攀談。
離譜的是，為了有效掌握前女友行蹤，彭男於去年3月底與4月26日二度將在新竹市東區千甲車站外將GPS發報器安裝在前女友的機車上，利用GPS定位功能查出前女友機車所在位置，無故竊錄對方非公開行蹤，用此方式反覆持續跟蹤騷擾，使前女友心生畏怖，日常生活及社會活動都受影響。
去年4月18日，彭男前女友發現機車遭人私裝GPS發報器、6天後發現機車遭放置內有520元紅包袋1個、4月26日二度發現機車遭人裝設GPS發報器，並放置內有現金100元紅包袋1個，嚇得報警提告。
法官審酌，彭男不用理性方式解決男女情感問題，以加裝GPS發報器跟蹤騷擾前女友，致今未能與對方達成調解或取得諒解，最後依無故竊錄他人非公開活動罪，處拘役55日，易科罰金5萬5000元。
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