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不滿兒子總是被同學糾正 莽父痛毆對方遭判拘

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣蔡姓男子不滿兒子長期遭國小張姓同學指正行為，2023年11月接兒子放學時，在新竹縣湖口鄉一處工地旁偶然遇見張生與祖母，蔡一時怒火中燒，竟抓狂痛毆張生，導致對方右臉挫傷、前胸壁挫傷，報警提告；新竹地院審理終結，蔡被依年人故意對兒童犯傷害罪判拘役50日。

判決書指出，43歲蔡男的未成年兒子與張生是新竹縣湖口鄉一所國小的同學，蔡男兒子不只一次在課後返家時向蔡哭訴經常遭張糾正，因而心生不滿，2023年11月，蔡男接兒子放學時，在一處工地巧遇張與祖母，不料，蔡竟徒手揮擊張的右臉至胸口部位，致張右臉挫傷、前胸壁挫傷。

法官審理時，蔡男坦承與張生及其祖母談話，卻否認打人，稱只有跟在場大人講話，僅拍張生肩膀，未做出暴力行為，但法官調閱現場周遭監視器，確認蔡男的犯罪行為，因此不採姓蔡的供詞。

法官認為，蔡男是智識成熟的成年人，遇有家人與他人爭執，本應循理性方式解決衝突，但蔡竟貿然對未成年少年施暴，行為不可取，考量最終蔡坦承犯行，審酌依年人故意對兒童犯傷害罪判拘役50日，易科罰金5萬元。

法官認為，蔡男是智識成熟的成年人，竟貿然對未成年少年施暴，行為不可取，考量最終蔡坦承犯行，審酌依年人故意對兒童犯傷害罪判拘役50日，易科罰金5萬元。圖／報系資料照
法官認為，蔡男是智識成熟的成年人，竟貿然對未成年少年施暴，行為不可取，考量最終蔡坦承犯行，審酌依年人故意對兒童犯傷害罪判拘役50日，易科罰金5萬元。圖／報系資料照

新竹 未成年

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