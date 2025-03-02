不滿兒子總是被同學糾正 莽父痛毆對方遭判拘

新竹縣蔡姓男子不滿兒子長期遭國小張姓同學指正行為，2023年11月接兒子放學時，在新竹縣湖口鄉一處工地旁偶然遇見張生與祖母，蔡一時怒火中燒，竟抓狂痛毆張生，導致對方右臉挫傷、前胸壁挫傷，報警提告；新竹地院審理終結，蔡被依年人故意對兒童犯傷害罪判拘役50日。

判決書指出，43歲蔡男的未成年兒子與張生是新竹縣湖口鄉一所國小的同學，蔡男兒子不只一次在課後返家時向蔡哭訴經常遭張糾正，因而心生不滿，2023年11月，蔡男接兒子放學時，在一處工地巧遇張與祖母，不料，蔡竟徒手揮擊張的右臉至胸口部位，致張右臉挫傷、前胸壁挫傷。

法官審理時，蔡男坦承與張生及其祖母談話，卻否認打人，稱只有跟在場大人講話，僅拍張生肩膀，未做出暴力行為，但法官調閱現場周遭監視器，確認蔡男的犯罪行為，因此不採姓蔡的供詞。