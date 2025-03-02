保母清白！遭誣賴虐死女嬰 提告勾惡、鳳梨、彫博求償

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名蔡姓保母2021年遭指控虐死刺青師彫博年僅11個月大的女兒，事後調查竟是因雕博自己吸毒才害死女兒，保母平白遭誣賴飽受煎熬，對當時散布不實言論的網紅「鳳梨」、Youtuber「勾惡」及雕博各求償100萬元，法官裁定雕博應賠償保母2萬7000元，仍可上訴。

判決書指出，刺青師雕博（蔡博涵）的女兒交給蔡姓保母照顧後卻意外死亡，事發後雕博指控是保母虐嬰害死人，還揪人上門賞保母巴掌，並在IG詆毀保母名譽；網紅鳳梨（吳泓逸）也在臉書不實指控保母虐嬰；擁有77萬訂閱的Youtube頻道「勾起你心中的惡」經營者「勾惡」（陳昱瑋）上傳不實影片標題並商業牟利。3人的行為都讓保母精神飽受痛苦，因此對3人各提告求償100萬元精神撫慰金。

雕博開庭時答辯，他當時遭受喪女之痛才會出手賞保母巴掌，且當時他認為就是保母造成女兒的死亡，他對保母罵「X你娘X巴」、「X你娘」是口頭禪、發洩悲痛情緒，並非要侮辱保母，且比起他失去女兒，保母被他賞到巴掌「根本不算傷害」。

鳳梨出庭時則說，他所講的話都是轉述雕博所說的，他在臉書直播上對於一件有幼童死亡的案件意見表達，應該是可受公評、受言論自由保障，且他直播中是希望從事保母行業的人就該具備應該要有的特質，如果不適任就不應該當保母，並非特定指蔡姓保母。

勾惡出庭答辯則說，他當時是跟隨媒體輿論以「保母虐童」為標題，他對於女嬰之死已經合理查證，以自身意見為主觀價值判斷，他的意見表達應為現今民主多元社會所容許，他所下標題並沒有未經合理查證導致保母名譽受侵害的情形。

法官認為，雕博對保母言詞公然侮辱時的用語依一般社會通念來看，已具有貶損他人聲譽的含意，且依當時情境，雕博還賞保母巴掌及恐嚇，旁人都能感受雕博具有針對性及攻擊性、可感受到情緒異常，並非平常玩笑或口頭禪可比。因此法官不採信雕博的辯詞。

法官裁定，雕博對蔡姓保母涉犯傷害、恐嚇、公然侮辱等行造成非財產上損害賠償，合計以應2萬7000元為適當，判雕博應賠償給蔡姓保母。

不過法官也判鳳梨及勾惡免賠。法官認為，鳳梨在直播中沒有提到保母全名、地址或其他個資，網友沒辦法從鳳梨的說法中得知保母身分，因此要說鳳梨損害保母的名譽自難遽予採憑。

勾惡在錄影片時是邀請雕博及雕博的母親上節目，由雕博及其母親說明女嬰送到保母家照顧的經過，以及事發送醫後醫師告訴雕博母親的說法，勾惡在影片中並沒有任何指摘蔡姓保母虐待嬰兒的言論，因此法官認為很難認定勾惡有故意侵害保母名譽。

保母 鳳梨

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