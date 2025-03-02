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陸軍預財士吞7萬公款 貪汙起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
陸軍某單位施姓預財士因投資失敗，負債累累竟用職務之便，趁掌管部隊金錢侵占七萬多元，私吞退訓人員溢領薪餉、公費，涉犯貪汙侵占公有財物罪；台中地檢署認為施男犯後自白、繳回犯罪所得，起訴建請法院量處適當之刑。

檢方調查，施男擔任連上的預財士，負責部隊現金、各款項收入及支出業務，卻因個人在外投資失利、債台高築，竟將歪腦筋動到公家財產。

檢方發現，施男二○二四年三月廿二日收取營部志願役士兵五名退訓人員，繳回溢領的薪餉九八五五元，卻未依規定繳回國庫，反而用來清償自己債務，錢全部放進口袋。

另外，施男從連上現金櫃領出十三萬多元，原要用來支付五金行、福利社及塑膠公司等廠商公款，但僅付了六萬八五七八元，其餘六萬二八二六元放在租屋處內，打算用來還債，直到長官見他遲遲沒繳回收據，追問之下施男才坦承Ａ錢犯行，被憲兵隊移送偵辦。

檢方偵訊時，施男對犯行坦承不諱，且有軍方內部調查，現金支出明細、繳費記錄，相關廠商收據證明，涉犯貪汙罪證據明確。

檢方考量施男偵查中自白、並繳回全部犯罪所得，應依法減刑，因第一筆侵占九八五五元，金額五萬元以下，情節輕微，應再次減刑。

根據貪汙治罪條例第四條第一項，竊取或侵占公用或公有器材、財物者，處無期徒刑或十年以上重罪；檢方請法院審酌，施男沒有犯罪前科，素行良好，為小利而犯法，但犯後態度良好，建請量處適當之刑，以勵自新。

侵占 負債 貪汙

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