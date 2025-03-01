小黃司機疑虐7貓棄屍 新北檢今晚訊後聲押禁見

新北市計程車司機謝姓男子前天疑虐待7貓棄屍，昨遭警方持拘票逮捕到案，今天下午依違反動保法移送，新北地檢署檢察官訊後今晚向法院聲押禁見。

新北市板橋區前天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市海山警方昨天上午10時許獲報立即成立專案小組，擴大調閱該地點周遭路口及私人監視器影像，發現1輛計程車形跡可疑，數次在案發地點徘徊繞行，經查車主為住在中和區中山路2段的謝姓男子（67歲）後，警方昨天報請新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票獲准，昨天下午3時前往謝男住處將人拘提到案。

謝男落網後，辯稱因家人無法接受他養太多隻貓，強調，他只有將貓棄養，並無虐待情事。警方及動保員人員今天上午再度帶同謝男返回中和住處清查，警詢後今天下午依違反動保法移送新北地檢署偵辦。