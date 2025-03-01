快訊

他買節能電器做錯「1件事」退稅金被沒收 國稅局給解釋

新北7貓咪慘死 棄養飼主否認虐殺遭移送建請聲押

中央社／ 新北1日電

新北市7隻貓咪死於非命慘案，警方帶回謝姓計程車司機釐清，謝男坦承棄養但否認虐殺；因其棄養造成動物受傷、死亡，警方說，今天下午依涉嫌違反動物保護法移送，並建請羈押。

新北市板橋區光環路2月27日發現有7隻貓咪慘死，肋骨斷裂、頭蓋骨被打開、口鼻大量出血、臟器破損等，被棄屍路旁。

新北市動保處與海山警分局組專案小組追查，比對交通工具，鎖定徘徊附近繞行可疑計程車；2月28日下午3時，持拘票前往中和區，將遺棄貓咪的司機謝姓男子，拘提到案。

警方釐清幼貓來源、動機與作案手法。據了解，謝男供稱自己是愛貓人士從不打貓，更否認虐殺貓咪，只坦承因經濟因素無能力故棄養。他堅稱，丟棄時貓咪都還活著，不知道為何後來會死掉。

經動保處獸醫師解剖，發現死亡貓咪都有顱骨破裂、肋骨斷裂、臟器破損及肢體骨折等傷勢，研判是遭外力致死。

專案小組對謝男說詞存疑，詢問後認為，謝男的棄養與造成貓咪的死亡，有不確定故意，且有相當因果關係，死因將進一步釐清。

警方說，今天下午檢附7隻貓咪的驗屍鑑定報告，以違反動保法25條，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將謝男移送新北檢偵辦，並建請檢察官聲請羈押，以釐清案情。

棄養 虐貓 貓咪

延伸閱讀

影／新北7貓遭虐棄屍抓到疑涉案小黃司機 今依違反動保法送辦

新北罷免立委傳死人連署 侯友宜：委員會定要秉公辦理

影／好像拍電影！新北警攔路借民車追捕三條通 路旁大叔英勇擒拿

又來！搶奪慣犯交保第2天 換個地方繼續搶

相關新聞

纏訟10年…他控訴養殖魚塭遭汙染 更四審獲國賠360萬

林姓男子在台南市後壁區養殖漁業，控訴農田水利署嘉南管理處及後壁區公所疏於管理維護東安溪寮小排及社區排水溝排水，致社區及農...

影／屏東沿山公路車突逆向撞對向護欄 男載14歲兒都受傷

屏東縣47歲曾男昨下午開車載14歲兒子，行經高樹鄉沿山公路一段，因不明原因突偏離車道逆向自撞對向護欄，曾男左手左腳擦挫傷...

陸軍預財士吞連上7萬公款 還欠債犯貪汙重罪下場慘

陸軍某單位施姓中士財務士在外投資失敗，導致負債累累卻利用職務之便，趁掌管部隊金錢侵占7萬多元，把退訓人員溢領薪餉、公費私...

女駕駛分心撿車內水瓶 撞死騎乘代步車翁判6月

屏東縣蘇姓女子開車時為了撿拾車內水瓶，未注意車前方路況，竟撞上前方的騎乘代步車的鄭姓老翁，老翁重傷送醫不治，老翁女兒提告...

飲料店老闆藉酒壯膽 樓梯間硬上16歲女店員判4年4月

經營飲料店吳姓男子前年趁邀員工到酒吧飲酒聚餐，送心儀的16歲女店員回家為由，藉酒壯膽強行親吻脫褲硬上，因不勝酒力未達陣，...

撿學生卡刷9元侵占判罰3千 法官戳破她誤刷謊言

基隆市張姓女子撿到一名學生的「一卡通」學生卡，搭公車時以此卡刷了9元車資，她辯稱是拿錯卡，但法官勘驗公車監視器影像，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。