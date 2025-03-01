新北7貓咪慘死 棄養飼主否認虐殺遭移送建請聲押

新北市7隻貓咪死於非命慘案，警方帶回謝姓計程車司機釐清，謝男坦承棄養但否認虐殺；因其棄養造成動物受傷、死亡，警方說，今天下午依涉嫌違反動物保護法移送，並建請羈押。

新北市板橋區光環路2月27日發現有7隻貓咪慘死，肋骨斷裂、頭蓋骨被打開、口鼻大量出血、臟器破損等，被棄屍路旁。

新北市動保處與海山警分局組專案小組追查，比對交通工具，鎖定徘徊附近繞行可疑計程車；2月28日下午3時，持拘票前往中和區，將遺棄貓咪的司機謝姓男子，拘提到案。

警方釐清幼貓來源、動機與作案手法。據了解，謝男供稱自己是愛貓人士從不打貓，更否認虐殺貓咪，只坦承因經濟因素無能力故棄養。他堅稱，丟棄時貓咪都還活著，不知道為何後來會死掉。

經動保處獸醫師解剖，發現死亡貓咪都有顱骨破裂、肋骨斷裂、臟器破損及肢體骨折等傷勢，研判是遭外力致死。

專案小組對謝男說詞存疑，詢問後認為，謝男的棄養與造成貓咪的死亡，有不確定故意，且有相當因果關係，死因將進一步釐清。

警方說，今天下午檢附7隻貓咪的驗屍鑑定報告，以違反動保法25條，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將謝男移送新北檢偵辦，並建請檢察官聲請羈押，以釐清案情。