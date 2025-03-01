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陸軍預財士吞連上7萬公款 還欠債犯貪汙重罪下場慘

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陸軍某單位施姓中士財務士在外投資失敗，導致負債累累卻利用職務之便，趁掌管部隊金錢侵占7萬多元，把退訓人員溢領薪餉、公費私吞，涉犯貪汙侵占公有財物罪，最重可處無期徒刑；檢方以他自白、繳回犯罪所得，起訴建請法院減刑、量處適當之刑。

檢方查，施男擔任連上的預財士，負責部隊現金、各款項收入及支出業務，他卻因個人在外投資失利、債台高築，竟將歪腦筋動到公家財產。

檢方發現，施2024年3月22日收取營部志願役士兵5名退訓人員繳回溢領的薪餉9855元，卻未依規定繳回國庫，用來清償自己債務全部放進口袋。

另外，施自連上現金櫃領出13萬多元，要來支付五金行、福利社及塑膠公司等廠商的公款，卻僅付了6萬8578元，其餘6萬2826元放在租屋處內，打算用來還債，直到長官見他遲遲沒繳回收據，一問之下施才坦承繳回6萬多現金，經憲兵隊移送偵辦。

檢方訊時，施均坦承不諱，有軍方內部調查，現金支出明細、繳費記錄，相關廠商收據等可佐。

檢方考量，施偵查中自白、已繳回全部犯罪所得，均應依法減刑，其第一筆侵占9855元，為5萬元以下，情節輕微，應再次減刑，另6萬2826元部分應論未遂犯，偵結依貪汙治罪條例現役軍人犯侵占公有財物罪嫌起訴他。

由於貪汙治罪條例第4條第1項，竊取或侵占公用或公有器材、財物者，處無期徒刑或10年以上重罪；檢方請法院審酌，施男沒有犯罪前科，素行良好，為了小利而犯法，但已經在偵查中全部自白、犯後態度良好，建請量處適當之刑，以啟自新。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

侵占 無期徒刑 貪汙

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