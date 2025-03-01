女駕駛分心撿車內水瓶 撞死騎乘代步車翁判6月

屏東縣蘇姓女子開車時為了撿拾車內水瓶，未注意車前方路況，竟撞上前方的騎乘代步車的鄭姓老翁，老翁重傷送醫不治，老翁女兒提告過失致死，屏東地院判蘇女過失致死罪，處6月有期徒刑，可易科罰金。

判決指出，全案發生在去年7月下旬傍晚，蘇女開車行經林邊鄉信義路時，本應注意車前狀況，當時天氣晴，柏油路面乾燥沒有缺陷，無障礙物，視距良好，蘇女在車輛行駛期間，俯身撿拾車內水瓶時，從後方撞上前方鄭姓老翁騎乘代步車，老翁頭部外傷、胸部創傷併血胸等傷勢送醫不治。