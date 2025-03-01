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女駕駛分心撿車內水瓶 撞死騎乘代步車翁判6月
屏東縣蘇姓女子開車時為了撿拾車內水瓶，未注意車前方路況，竟撞上前方的騎乘代步車的鄭姓老翁，老翁重傷送醫不治，老翁女兒提告過失致死，屏東地院判蘇女過失致死罪，處6月有期徒刑，可易科罰金。
判決指出，全案發生在去年7月下旬傍晚，蘇女開車行經林邊鄉信義路時，本應注意車前狀況，當時天氣晴，柏油路面乾燥沒有缺陷，無障礙物，視距良好，蘇女在車輛行駛期間，俯身撿拾車內水瓶時，從後方撞上前方鄭姓老翁騎乘代步車，老翁頭部外傷、胸部創傷併血胸等傷勢送醫不治。
鄭姓老翁女兒提告蘇女過失致死，判決指出，蘇女坦承犯行，其投保強制汽車責任險保險公司已賠償繼承人200萬保險金，依法視為蘇女損害賠償金額一部分，但因雙方無賠償共識，而未能調解，考量犯後態度與填補損害等情節，蘇女有賭博前科的素行等，依過失致死罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1天一千元。可上訴。
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