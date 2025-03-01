飲料店老闆藉酒壯膽 樓梯間硬上16歲女店員判4年4月

經營飲料店吳姓男子前年趁邀員工到酒吧飲酒聚餐，送心儀的16歲女店員回家為由，藉酒壯膽強行親吻脫褲硬上，因不勝酒力未達陣，女店員不甘心受辱報警提告，新北地院日前依成年人故意對少年犯強制性交罪，判刑4年4月，可上訴。

判決指出，在新北市經營料店的吳姓男子於2023年3月底，邀約女店員到酒吧飲酒聚餐，隔天凌晨3時許，以安全為由，叫計程車送心儀的16歲女店員返家，藉酒壯膽，見女店員前腳才走進公寓樓梯間，還未關上公寓鐵門之際，立即尾隨入內，強行親吻摸胸並動手脫下女店員褲子欲硬上，卻因不勝酒力未達陣。

正巧公寓有住戶開門回家撞見，吳男見狀無法繼續性交行為，連忙作罷快步離去。女店員不甘心受辱，當下立即打電話向女性友人哭訴，「妳老闆很可怕、明天馬上離職找新工作。」在友人強力要求下報警提告。

新北地院考量吳男迄今仍未獲得受害女店員原諒及達成和解與賠償，日前依成年人故意對少年犯強制性交罪，判刑4年4月，仍可上訴。

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