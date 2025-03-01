撿學生卡刷9元侵占判罰3千 法官戳破她誤刷謊言

基隆市張姓女子撿到一名學生的「一卡通」學生卡，搭公車時以此卡刷了9元車資，她辯稱是拿錯卡，但法官勘驗公車監視器影像，發現她刷卡前還特別拿起來看了一眼，她自己的卡是粉紅色，學生卡是天藍色及綠色，戳破她的謊言，依侵占罪判罰金3千元。

基隆地院判決書指出，張女於去年8月10日上午9時19分許前，在基隆市某處拾獲一名學生遺失的一卡通學生卡，餘額115元。在8月10日上午9時19分許，在基隆市二信循環站，持一卡通學生卡搭乘公車，刷卡消費9元。

因學生8月12日才發現一卡通學生卡遺失，並有不明消費紀錄，由母親報警處理，警方調閱公車監視器查獲，將張女依侵占罪嫌送辦。

張女坦承拾獲該學生一卡通學生卡，但起初否認侵占遺失物，她警詢一開始辯稱沒有使用該一卡通學生卡刷卡，偵訊時改稱是不小心拿錯卡刷卡。

但法官勘驗公車監視器畫面，發現張女上、下車刷卡時間差距為16分鐘，

她準備刷卡下車前，以嘴含住被害人之一卡通學生卡，再拿起該學生卡查看後，才刷卡下車，可見並非偶然誤刷被害人的一卡通學生卡。

法官並說，該學生的一卡通學生卡雙面顏色分別為天藍色、綠色，但張女在案發時，自己持有的悠遊卡顏色為紅色，且卡片上有迪士尼卡通圖案。