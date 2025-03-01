空軍氣象官隨機索「正面腿打開」裸照要脅 挨告判拘
任職空軍氣象聯隊的劉姓軍官，前年10月間在IG向陌生女子傳訊「給我裸照，正面坐著腿打開，不然走著瞧」等字眼或傳內褲照片，讓女子心生畏懼報警，桃園地院審結，依恐嚇危害安全罪判拘50日，得易科5萬元，緩刑2年。
犯罪事實指出，29歲劉姓軍官自2017年11月間入伍服役，迄今並未退伍，與被害女子素不相識，卻利用網際網路匿名性，於2023年10月間，在Instagram以暱稱「dogslave08」，陸續傳送「欸，我給你最後一次機會，我等等一定會撤掉我明天要開始給你朋友」、「決定權在你，好嗎？你的裸照就好了，我只是會存而已又不會怎樣」。或「你先給我裸照，然後正面坐著、腿打開」等文字訊息給被害女子，讓她女心生畏懼，致生危害於安全，向台南警方報案。
經查，被告劉男利用網際網路的匿名性，不斷威脅被害女子提供私密照片和影片，雖然劉男在警訊和偵訊中均否認犯行，表示當下只是覺得好玩等，被告試圖以玩笑的理由掩飾被害女子收受訊息時的恐懼和不安，根據案發經過，無理由認為最低刑罰還過重，因此沒必要酌量減刑。
法官審酌，被告與被害女子素不相識，卻利用網際網路，不斷要脅她提供個人私密照片、影片，造成女子心理恐懼，應當受到責備和批評，念在犯後終能坦承犯行，態度尚可，考量雙方已達成和解並賠償完畢，也獲女子的原諒及其同意給予被告緩刑機會等情，分別有和解書及郵政匯款申請書各1份可佐證，兼衡犯罪素行、犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害程度、家庭及經濟狀況等情狀，量處適當之刑。
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