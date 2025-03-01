新竹多處農會疑賄選 5被告交保

新竹地檢署調查農會選舉賄選，查扣疑似用來賄選的洋酒。圖／檢方提供 新竹地區農會選舉傳賄，檢警調前天兵分多路，搜索竹市、新埔、芎林3處農會，帶回多人訊問，發現行賄方式除了現金，疑似還有洋酒，證物均一併查扣，相關被告訊後分別以10萬元到15萬元不等金額交保。

新竹地檢署接獲情資，新竹市農會鍾姓前總幹事有意角逐下屆理事長，透過楊姓、黃姓2名樁腳向會員代表買票，1票30萬元，為確保票票入軌，匯款分前金、後謝2筆支付；檢察官黃依琳前天指揮新竹市調查站、竹市一分局帶回鍾、楊、黃3人訊問，昨天分別諭令10萬元、15萬元和10萬元交保。

新埔農會方面，竹檢接獲代表涉賄消息，檢察官陳子維指揮新竹縣調查站、新竹縣警局等單位展開搜索，查扣疑似賄選用的洋酒一批，訊後聲押行賄的三姓被告，但法院裁定10萬元交保

另外，檢察官葉子誠也指揮新竹縣調站、竹縣刑警大隊偵辦芎林鄉農會代表賄選，除拘提溫姓被告，也通知黃姓、房姓被告及3名證人到案，訊問後溫姓被告10萬元交保，其餘人等請回。