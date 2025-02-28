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越南移工不滿同鄉女友提分手 將她從機車上割頸殺害

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區2023年8月15日晚一名越南移工金姓男子不滿同鄉阮姓女友提分手，特地從苗栗搭車南下談判，卻在阮女騎車載他途中持刀割頸將阮女殺害，金男雖也割頸自刎但撿回一命，被依殺人罪判刑14年有期徒刑，服刑期滿後將驅逐出境。

判決書指出，金男與阮女相隔兩地工作，因阮女提分手，金男便以要送生日禮物為由，特地從苗栗通霄搭火車南下高雄岡山找她，並求阮女見面講清楚，阮女因而答應見面，當晚10時許騎車到岡山和平公園載他。

沒想到2人騎車行經岡山區成功路途中，金男竟拿出預藏的料理刀從後座將阮女割頸，不僅聲帶被割斷，臉頰也被劃開，當場摔車倒地，金男行凶後也直接持刀自刎，2人雙雙倒臥血泊，被路過民眾發現報警，但阮女傷重不治，金男則撿回一命。

金男供稱與阮女聚少離多，大多時候都是用臉書聯繫，案發2天前阮女突然提分手，才會特地南下相約談判。金男否認預謀犯案，並辯稱會隨身攜帶刀具是因為阮女拜託他幫忙買切水果的工具。

橋頭地院法官審理後認為，金男只因不滿阮女提分手，便買刀具預謀在見面後殺人，對阮女家屬造成心理上無法磨滅的痛苦，不僅割破阮女頸部，還傷及臉部、頸動脈、甲狀腺軟骨及聲帶，可見金男出手力道甚重、犯罪手段殘忍。

不過考量金男始終坦承殺人，雖否認預謀，但也於阮女的家人以50萬元新台幣達成刑事部分和解，斟酌金男沒有前科，且年紀尚輕，應有再教化可能，因此依殺人罪判處有期徒刑14年，服刑期滿後將驅逐出境，全案仍可上訴。

2023年8月高雄岡山發生越南男移工將同鄉女友從機車上割頸殺害。記者巫鴻瑋／翻攝
2023年8月高雄岡山發生越南男移工將同鄉女友從機車上割頸殺害。記者巫鴻瑋／翻攝

分手 岡山 殺人

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