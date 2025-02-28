女友劈腿逃逸移工 越籍男移工吃醋持刀刺死她下場出爐

高雄市岡山區一名越南移工阮姓男子（33歲）前年10月20日不滿同鄉的黎姓女友疑似劈腿同樣是越籍的逃逸移工，逼迫黎女出面談判，還搶奪黎女手機要查看訊息，黎女不從，未料雙方爭搶手機過程中，阮男竟持刀刺中黎女左胸，還割斷右頸動脈導致黎女死亡，橋頭地院依殺人罪判他10年6月徒刑，服刑期滿後將驅逐出境。

裁判書指出，阮姓男子與黎姓女子都來自越南，為同居男女朋友，黎女卻疑在外認識小王因而向阮男提分手，氣得阮男逼迫黎女當面談判，還以越南文傳訊息恐嚇黎女「妳要跟我講清楚，否則全部三人同歸於盡」、「我永遠不會放過妳跟那個傢伙」。

阮男更恐嚇黎女「台灣這塊土地對我來講不是寬到哪裡去，你們應該要知道」嚇得黎女不斷哀求阮男「放手」希望能結束交往關係，但阮男仍以生命安全要脅黎女當面說清楚講明白。

黎女最終妥協在當晚相約在友人家談判，阮男一到場就質問黎女是不是另結新歡，要求黎女交出手機讓他查看，但黎女不從，阮男便加她壓在地上搶奪手機，還抽出預藏的折疊刀威脅黎女不要靠近。

不過就在阮男準備點開黎女手機中的臉書訊息時，黎女又上前爭搶手機，沒想到阮男竟不顧黎女生命安危，直接將折疊刀刺向黎女的左胸，還往右上劃破，當場割斷鎖骨、氣管、右頸動脈及右頸靜脈，黎女當場噴血倒地，送往岡山醫院急救仍於當晚11時許傷重不治。

阮男遭逮後供稱發現黎女跟別的男人通電話，才知道黎女是跟一名叫「鐵老闆」的逃逸越南移工有戀情，但鐵老闆具體是誰他也不知道，因為不滿黎女劈腿，才會要黎女出來說清楚，爭搶手機過程中折疊刀才插進黎女上半身。

雖然阮男殺人後立刻大喊「姐姐我殺人了！」向同屋的友人求救，但因為幾人都是越南人，慌張下根本不知道台灣該打119報案，因為越南報警電話為113，後來問友人的女兒才知道打119求救，但已為時已晚。