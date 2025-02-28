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台男涉信用卡詐騙在星被捕 若罪名成立最長可判10年

中央社／ 新加坡28日專電

新加坡媒體今天報導，一名26歲台灣男子近日涉及信用卡詐欺案遭到逮捕，根據星國法令，詐騙罪名一旦成立，最重可判處10年徒刑、罰款，或兩者並行。示意圖／ingimage
新加坡媒體今天報導，一名26歲台灣男子近日涉及信用卡詐欺案遭到逮捕，根據星國法令，詐騙罪名一旦成立，最重可判處10年徒刑、罰款，或兩者並行。示意圖／ingimage

新加坡媒體今天報導，一名26歲台灣男子近日涉及信用卡詐欺案遭到逮捕，涉嫌使用與被盜信用卡相關的非接觸式支付行為。根據法令，詐騙罪名一旦成立，最重可判處10年徒刑、罰款，或兩者並行。

新加坡媒體聯合早報、海峽時報（The StraitsTimes）報導，新加坡警察部隊昨晚發布新聞資料表示，警方接到通報指遠東商業中心（Far East Plaza）一間手機店出現一筆可疑的信用卡付款交易。

警員隨後和遠東商業中心相關安全單位合作，在手機店業者的協助下，逮捕涉案的這名男子。

報導指出，初步調查顯示，男子26日抵達新加坡，涉嫌為一個海外犯罪集團工作，被懷疑使用與被盜信用卡相關的非接觸式支付行為。警方透露，男子被捕前已完成數起交易，從不同的便利商店購買總值新幣1110元的Razer Gold禮品卡。當局也從他身上取得這些禮品卡和手機。

Razer Gold是雷蛇（Razer）公司虛擬貨幣，可被用來在遊戲內購買物品，或在遊戲平台中購買籌碼（credit）。報導指出，該男子今日遭到起訴並出庭。根據刑事法典規範，欺騙罪名一旦成立，最重可被判刑最長10年或罰款、或兩者兼施。

警方表示，未經授權使用他人信用卡或轉帳卡是嚴重罪行，當局嚴厲看待任何涉及詐欺的詐騙行為。

信用 新加坡 罰款

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